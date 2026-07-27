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La nueva gerente de la sanidad andaluza, procesada por prevaricación y acoso laboral

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Sevilla, 27 jul (EFE).- La nueva gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), María de los Ángeles García Rescalvo, está procesada por un presunto delito de prevaricación administrativa y otro de acoso laboral en un caso en el que la jueza ha dictado apertura de procedimiento abreviado, paso previo al juicio oral, y en el que la Fiscalía ha pedido su archivo.

El caso, según un auto de la juez de Instrucción número 9 de Granada, Rosa María Ginel Pretel, al que ha tenido acceso EFE, se produjo cuando García Rescalvo era gerente del hospital Virgen de las Nieves de Granada y suspendió en 2020 un proceso selectivo para un puesto de responsabilidad en el centro y luego, en 2024, abrió un expediente contra uno de los aspirantes a dicho puesto, que es el querellante.

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Fuentes del Gobierno andaluz, por su parte, han subrayado a EFE que el caso se ha archivado ya "dos veces" y que se está a la espera del archivo definitivo así como que no se trata de un caso de corrupción sino un asunto de personal.

Las mismas fuentes añaden que la denuncia contra García Rescalvo, nombrada gerente del SAS el 17 de julio pasado, se produjo porque se desconvocó un tribunal de selección del hospital durante la pandemia, ya que era "materialmente imposible" reunir a los miembros de dicho tribunal.

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La resolución de la juez, en su apartado de hechos, expone que la investigada, como gerente del hospital Virgen de las Nieves, convocó el concurso para cubrir la plaza de jefe de servicio en una de las unidades, pero al conocer que el luego demandante concurría a la misma dio por finalizado el proceso por "causas sobrevenidas".

La Fiscalía, por su parte, asegura que "no ha quedado suficientemente acreditada la perpetración de delito" y afea a la querellada que no explicase "con mayor claridad" la razón por la que suspendía ese proceso de selección de 2020.

La Fiscalía recuerda en su escrito, al que ha tenido acceso EFE, que García Rescalvo detalló en su declaración judicial que suspendió el proceso selectivo porque el tribunal se convocó "en plena ola de contagios por Covid-19".

La defensa del querellante rechaza este argumento porque precisa que en esa época se resolvieron hasta 15 procesos similares.

La suspensión de ese proceso, sigue el relato de hechos de la juez instructora, hizo que se mantuviera en el puesto directivo el médico que se nombró de forma interina durante cuatro años, de 2020 hasta 2024, cuando el máximo legal es de seis meses.

Más tarde, relata el apartado de hechos del escrito judicial, cuando la plaza salió de nuevo a concurso, el querellante logró hacerse con la jefatura a pesar de que la gerencia le redujo el tiempo de exposición oral para defender su proyecto en comparación con otros aspirantes. EFE

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