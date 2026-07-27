IU también pide explicaciones a Marlaska por la actuación policial en Mallorca ante la protesta por el turismo masivo

Guardar

El portavoz de Sumar en la Comisión de Interior del Congreso y portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, ha pedido cuentas al Gobierno por las cargas policiales que tuvieron lugar tras la manifestación celebrada este domingo contra el turismo masivo en Palma de Mallorca y también por el tratamiento dado a dos activistas detenidas días antes por la Guardia Civil.

Santiago recalca que el propio delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha admitido que se registraron "imágenes inaceptables" al término de una marcha que se había desarrollado de forma pacífica y que finalizó con una docena de heridos y un detenido. Por ello, el diputado de Sumar quiere saber si Interior va a abrir alguna investigación interna o expediente para esclarecer la actuación policial.

PUBLICIDAD

Además, con la batería de preguntas que ha registrado en el Congreso y a la que ha tenido acceso Europa Press, Santiago busca que el ministerio de Fernando Grande-Marlaska se pronuncie sobre la actuación previa de la Guardia Civil contra dos activistas vinculadas al movimiento por el derecho a la vivienda en Baleares, que fueron expuestas públicamente y a las que se imputó un presunto delito de pertenencia a grupo criminal.

"¿Considera el Gobierno que las actuaciones desarrolladas por la Guardia Civil en los días manifestación conllevaron una criminalización de la protesta pudiendo tener un efecto disuasorio sobre el ejercicio del derecho de reunión y manifestación?", pregunta el dirigente de IU, quien también se interesa por si existió algún tipo de coordinación entre la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Delegación del Gobierno antes y durante la manifestación.

PUBLICIDAD