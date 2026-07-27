Gobierno declarará zonas gravemente afectadas las áreas quemadas de Madrid, Ávila y Toledo

La Vall d'Uixó (Castellón), 27 jul (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado este lunes que el Consejo de Ministros aprobará mañana la declaración como zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil las áreas quemadas por los incendios de Ávila, Madrid y Toledo.

Aunque ya lo había avanzado el domingo, Sánchez ha corroborado hoy que las subdelegaciones del Gobierno se coordinarán con las instituciones públicas para "empezar a valorar la magnitud de la catástrofe derivada de estos incendios".

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El presidente del Gobierno lo ha explicado en una declaración institucional durante su visita al Puesto de Mando Avanzado (PMA) del fuego de La Vall d'Uixó, municipio de la Comunidad Valenciana situado en el sureste de la provincia de Castellón, donde se ha reunido con los equipos que operan en la zona. EFE

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