Fallece Andrés Parada 'Suco', jugador del Racing en la década de los años 60

Santander, 27 jul (EFE).- El Real Racing Club ha trasladado este lunes su pesar por el fallecimiento de su exjugador Andrés Parada ‘Suco’, que disputó más de medio centenar de partidos oficiales con la camiseta verdiblanca en los años 60 del siglo pasado.

En un comunicado, la entidad cántabra envía sus más sentidas condolencias a sus familiares y allegados, a la par que se une a su dolor por la irreparable pérdida.

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Andrés Parada Alvite, conocido futbolísticamente como Suco, nació en Santa Uxía de Ribeira (A Coruña) el 27 de septiembre de 1938 e inició su carrera como delantero en el Racing de Ferrol.

Posteriormente se incorporó al Fútbol Club Barcelona y entre 1961 y 1963 defendió la camiseta verdiblanca dejando en su haber 53 encuentros oficiales -el primero fue ante el Athletic Club, en San Mamés.

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Tras su etapa en Santander militó en el Valencia CF, el Deportivo, el Atlético Arousa y el Atlético Ribeira, club en el que se retiró en 1968. EFE