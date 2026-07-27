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El presidente de la Audiencia Nacional niega "categóricamente" que exista "lawfare"

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Santa Cruz de Tenerife, 27 jul (EFE).- El presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández Martínez, ha negado "categóricamente" este lunes que en los tribunales españoles exista el "lawfare", la utilización de los procedimientos judiciales con fines de persecución política, y ha sostenido que los jueces ni hacen política ni toman decisiones por intereses partidistas.

"No tomamos decisiones atendiendo a intereses partidistas, somos ajenos a cualquier tipo de presión política, económica o social, en democracia no se ha investigado o juzgado a nadie por su ideología", ha dicho Fernández Martínez.

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Durante una conferencia en el campus internacional Ciudad de La Laguna, en donde se debate la situación de la democracia y los derechos humanos, el presidente de la Audiencia ha afirmado que "se siguen causas que afectan a partidos políticos, pero no por cuestiones ideológicas, sino por hechos susceptibles de ser considerados como delitos".

Para Fernández Martínez, por más que se hable habitualmente de los procesos sobre presunta corrupción como "causas políticas" o que se hable de "politización de la justicia", de lo que se trata es de "la perversión de la política partitocrática".

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"El juez ni sustituye a la política ni se convierte en un árbitro de las disputas partidistas, simplemente impide que el poder se sustraiga al control jurídico" y "actúa como garante de que ningún poder pueda situarse por encima del derecho", ha expuesto.

El presidente de la Audiencia Nacional ha subrayado que "la corrupción carcome el sistema institucional y con ello la democracia misma" y por eso "no cabe hostigar a quienes la investigan o juzgan".

Ha insistido en que la jurisdicción "no es un instrumento político", sino "una garantía frente a posibles excesos de mayorías políticas y frente a actuaciones arbitrarias de la Administración o de otros centros de poder".

Por eso "la calidad de una democracia puede medirse en parte por la capacidad de sus jueces para proteger efectivamente los derechos de los ciudadanos", ha explicado.

Pero ha añadido que así como los jueces han de ser independientes, también tienen que ser "responsables", dado su "enorme poder".

En consecuencia, "nuestras resoluciones tienen que ser motivadas, razonadas de manera exhaustiva con arreglo a cánones interpretativos racionales, no extravagantes ni irracionales", ha sostenido.

Las decisiones judiciales, según el presidente de la Audiencia Nacional, deben ser intelectualmente honestas y basadas en el conocimiento, no en la "inspiración o iluminación" ni sometidas a disciplinas de partidos, de otros poderes o de "la cima de la organización".

Juan Manuel Fernández Martínez ha afirmado que en España existe un Poder Judicial independiente y responsable y además "una estructura procesal garantista", en la que hay derecho a los recursos, a la doble instancia, al control constitucional "e incluso a la jurisdicción europea, además de la participación del pueblo a través de la acción popular y el jurado". EFE

(foto) (vídeo)

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