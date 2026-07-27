El IBEX 35 sube el 0,8 % y toca máximos históricos en la sesión por la caída del petróleo

Guardar

Madrid, 27 jul (EFE).- El IBEX 35, principal indicador de la bolsa española, ha sumado este lunes un 0,8 % y cierra por encima de los 19.700 puntos tras la pausa de los ataques en Oriente Medio y la caída superior al 7 % precio del petróleo, que cotiza por debajo de los 90 dólares el barril.

El selectivo ha sumado 155,9 puntos para cerrar en 19.741,3 puntos con lo que en el año acumula una subida del 14,06 %.

La bolsa española ha comenzado la sesión con ganancias superiores al 1 % ante la relajación de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, subidas que se han ido incrementando a lo largo de la jornada, lo que ha llevado al IBEX 35 a sobrepasar la barrera de los 19.900 puntos por primera vez en su historia.

PUBLICIDAD

Sin embargo, en el último tramo de la sesión, las ganancias se han moderado y el selectivo finalmente ha quedado lejos de esos niveles récords.

Por valores, Santander ha ganado un 2,3 %, Inditex, un 1,87 %; Telefónica, un 1,64 %; BBVA, un 1,49 %; e Iberdrola, un 0,09 %; mientras que Repsol ha cedido un 1,08 %. EFE

PUBLICIDAD

(Foto) (Vídeo)