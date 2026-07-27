El histórico atleta palentino Mariano Haro pone rostro a un sello de Correos

Palencia, 27 jul (EFE).- El corredor palentino Mariano Haro, considerado una leyenda del atletismo español, y fallecido en 2024, pone rostro a un nuevo sello de Correos, dentro de la serie Deportes.

Correos emitió este lunes un sello dedicado a Mariano Haro Cisneros (1940-2024), figura mítica del atletismo español y considerado una de las grandes leyendas del deporte en España.

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Haro era apodado 'El León de Becerril' porque el pueblo palentino de Becerril de Campos marcó toda su vida, empezando por el inicio de su trayectoria deportiva, al recorrer a diario los más de 30 kilómetros de ida y vuelta que lo separan de Palencia capital.

Unos primeros entrenamientos que lo acabarían convirtiendo en uno de los mayores especialistas mundiales en campo a través y en pruebas de fondo durante la década de los 70.

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Fue cuatro veces subcampeón mundial de cross y quedó cuarto en la carrera de 10.000 metros en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972.

Fue también olímpico en los Juegos de México 1968 y Montreal en 1972 y 62 veces internacional absoluto con la selección española entre 1962 y 1977.

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A nivel nacional, logró el campeonato de España en 36 ocasiones, contando trofeos individuales y por equipos, en las modalidades de cross, 5.000 y 10.000 metros y 3.000 metros obstáculos.

Con una personalidad cercana y luchadora, tras finalizar su carrera deportiva fue durante más de veinte años alcalde de Becerril, actividad que compaginó con el ámbito empresarial, en el que se dedicó a la fabricación y venta de ropa deportiva.

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Correos dedica a Mariano Haro este sello dentro la serie Deportes, con la que rinde homenaje a las grandes figuras.

Con un valor de 3 euros y una tirada de 65.000 ejemplares, la emisión puede adquirirse en las oficinas de Correos, a través de Correos Market, contactando con el Servicio Filatélico en atcliente.filatelia@correos.com, o llamando al 915 197 197. EFE

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aaf/cmm