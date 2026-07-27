El delegado del Gobierno en Madrid ve "imprescindible" un pacto de Estado climático

Guardar

Madrid, 27 jul (EFE).- El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha afirmado este lunes que es "imprescindible" aunar esfuerzos y multiplicar los recursos para hacer frente a la emergencia climática.

En declaraciones a TVE, Martín ha dicho que si hay alguien que en este contexto todavía se sigue resistiendo al pacto de Estado contra la emergencia climática propuesto por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "tendrá que dar demasiadas explicaciones".

PUBLICIDAD

Ha mostrado su confianza en que quienes se han negado hasta ahora a participar en ese acuerdo rectifiquen y se puedan volcar todos los recursos, multiplicar la coordinación y ser eficaces para tratar de hacer frente a estas "emergencias devastadoras".

El delegado del Gobierno ha expresado su "moderado optimismo" en la lucha contra el incendio en la sierra oeste de Madrid, dado que, en sus palabras, "tenemos los recursos y se dan las condiciones meteorológicas".

PUBLICIDAD

Aun así, ha reconocido que se está actuando "ante un fuego de una intensidad y de un volumen desconocido en nuestro país hasta la fecha".

Martín ha aseverado que existe la "voluntad" y el "compromiso" de luchar contra el fuego hoy y mañana, cuando, según ha explicado, "la ventana de oportunidad va a ser más positiva", ya que los días siguientes se prevén "más complicados".

PUBLICIDAD

En los próximos días, ha agregado, va a haber un incremento importante de las temperaturas y una bajada de la humedad, y falta por confirmar cómo van a evolucionar los vientos, con lo que las condiciones en su conjunto van a ser sustancialmente peores a lo largo del miércoles, jueves y viernes de esta semana.

Por ello, "todo lo que avancemos entre hoy y mañana, fundamentalmente en el día de hoy, es clave para intentar frenar y tratar de acabar con este maldito incendio", ha resaltado. EFE

PUBLICIDAD