El CGPJ informa de que los juzgados de las zonas afectadas por los incendios funcionan "con normalidad"

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha informado de que los juzgados de los partidos judiciales de Madrid, Ávila, Toledo y Castellón afectados por los incendios forestales están abiertos "y funcionando con normalidad dentro de las graves circunstancias".

Según una nota de prensa de este lunes del CGPJ, los presidentes de los tribunales superiores de justicia de Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana han comunicado a la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces que los tribunales funcionan con normalidad.

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Ante ello, la Comisión Permanente "considera que la situación, por el momento, no demanda la adopción de las medidas extraordinarias previstas en el protocolo de actuación judicial en situaciones de emergencia y catástrofe", señala.

Además, indica que "ha tomado conocimiento de las comunicaciones recibidas del presidente del Consejo General de la Abogacía Española y del decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid solicitando la suspensión de señalamientos y plazos procesales y otras medidas extraordinarias en los partidos judiciales afectados".

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El CGPJ ha acordado "mantener el seguimiento de la situación ya efectuado durante el fin de semana por si hubiera lugar a adoptar algún tipo de medida".