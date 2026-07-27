El acceso al ganado, principal impacto para el campo en los fuegos del centro peninsular

Madrid, 27 jul (EFE).- La dificultad para acceder a rebaños de ganado que han quedado incomunicados y sin acceso a agua ni alimento en las zonas afectadas por los grandes incendios forestales que afectan al centro de la península es el principal impacto que ahora afronta el sector primario debido a estos fuegos.

Las principales organizaciones agrarias han detallado que, a nivel agrícola, hay áreas afectadas de cultivo cerealista, pero el fuego se ha producido una vez estaba recogida ya toda la cosecha.

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Fuentes de Agroseguro han informado a EFE de que, por ahora, no se han recibido partes de siniestro, ya que es pronto porque los incendios siguen evolucionando.

Las mismas fuentes han detallado que habría zonas de cereal afectadas por las llamas -si bien la cosecha estaba ya recogida- y quedan por determinar el nivel de impacto en algunas zonas de viñedo, hortalizas y de aprovechamiento ganadero.

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En todo caso, Agroseguro ha reiterado el mensaje de "tranquilidad" que ya lanzó el viernes pasado ya que el seguro agrario cubre los posibles daños por incendio al estar dentro de la garantía básica de cualquier póliza y no hay urgencia para enviar los partes.

El presidente de Asaja Madrid, Francisco José García, ha informado a EFE de que por el momento no se tiene constancia de animales fallecidos en la cabaña ganadera de la zona y que no esperan "un número elevado".

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También ha explicado que ya han comenzado a suministrar alimento y agua a los animales y han comenzado a sustituir depósitos de agua quemados.

Además, ha valorado la ayuda económica aprobada por la Comunidad de Madrid para atender a las explotaciones ganaderas afectadas por el incendio en la sierra oeste de la región.

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El miembro de la comisión ejecutiva de COAG, Javier Fatás, ha señalado igualmente que el foco está puesto en el ganado, principalmente vacuno, que ha quedado aislado sin acceso a agua ni alimento por lo que ha reclamado a las administraciones que pongan "todos los medios disponibles" a disposición para poder suministrarles.

Cree que "una gran parte" del ganado de la zona afectada continuará vivo porque los animales "suelen buscar salida", pero sin acceso a dicho alimento.

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También ha apuntado a que el fuego ha destruido colmenas en la zona afectada mientras que, a nivel agrícola, preocupa menos porque el cereal ya se había recolectado y el terreno arrasado quedaría cubierto por el seguro agrario.

Por su parte, la organización agraria Unión de Uniones cree que aún es "pronto" para calcular los daños pero ha avisado de que "muchas explotaciones lo han perdido todo".

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A través de sus delegaciones territoriales, esta organización está colaborando para llevar alimentación al ganado afectado.

Por ejemplo, en Castilla y León la petición de agua y alimento se canaliza a través de las unidades veterinarias y, durante esta mañana, se ha descargado forraje en Burgohondo, El Tiemblo y Navalmoral de la Sierra. EFE

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