Dos motoristas y dos ciclistas entre los ocho muertos en las carreteras este fin de semana

Madrid, 27 jul (EFE).- Ocho personas han perdido la vida durante este fin de semana en siete accidentes de tráfico en los que cuatro de las víctimas eran usuarios vulnerables: dos motoristas y dos ciclistas.

Según ha informado este lunes la Dirección General de Tráfico, entre las 15:00 horas del viernes y las 24:00 del domingo se han producido siete siniestros mortales, cinco de ellos en vías convencionales y dos en autovías o autopistas, en los que ocho personas han fallecido.

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Los accidentes han tenido lugar en El Ejido (Almería), Cangas de Narcea (Asturias), Adeje (Santa Cruz de Tenerife), Ajofrín y Novés (Toledo), Amorebieta-Extano (Bizkaia) y en Madrid capital.

Entre los siniestros ha habido cinco colisiones y una salida de vía.

En lo que va de año y hasta el 26 de julio, 589 han perdido la vida en las carreteras. EFE