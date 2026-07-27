Condenado a 9 años de prisión un hombre por dejar tetrapléjica a su esposa tras golpearla

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Zaragoza, 27 jul (EFE).- La Audiencia Provincial de Huesca ha condenado a un hombre a nueve años y un día de prisión por un delito de lesiones con la agravante de parentesco tras golpear a su esposa en el domicilio familiar de Ontiñena en enero de 2024, unas agresiones que le provocaron una tetraplejia permanente.

La sentencia considera probado que los hechos ocurrieron el 21 de enero de 2024, sobre las 20:15 horas, cuando el acusado propinó dos golpes en la cabeza a la víctima, de 69 años, provocando que cayera de espaldas y se golpeara contra una mesita auxiliar.

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Los magistrados señalan que, tras valorar los informes periciales y las declaraciones practicadas durante el juicio, "la Sala no alberga duda racional alguna de que la versión emitida por los forenses es la que se ajusta a la realidad", atendiendo también a los testimonios de sanitarios y agentes de la Guardia Civil.

Como consecuencia de las lesiones, la mujer ha quedado con una tetraplejia total permanente, sin movilidad en las cuatro extremidades, además de sufrir un perjuicio psicofísico, orgánico o sensorial "muy grave" y daños estéticos calificados de "muy importantes", han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA)

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La resolución impone al condenado una indemnización de 810.760,20 euros, que se incrementará con los intereses legales, para resarcir a la víctima por los daños físicos, psicológicos y morales sufridos.

Asimismo, establece una medida de libertad vigilada durante cinco años una vez cumplida la pena de prisión y le prohíbe comunicarse con la víctima o aproximarse a menos de 500 metros durante ocho años tras su salida de la cárcel.

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La Audiencia rechaza aplicar la atenuante de confesión al considerar que el acusado no colaboró "en nada, ni aportó datos útiles para el esclarecimiento de los hechos". También descarta la agravante de género al entender que durante el juicio no quedó acreditado que la agresión respondiera a una voluntad de control o dominación sobre su esposa.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. EFE