Muere una persona tras ser rescatada del agua en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

Madrid, 26 jul (EFE).- Una persona falleció este sábado tras ser rescatada del agua en la playa de Vilaxoán, situada en la parroquia de Sobrán del municipio pontevedrés de Vilagarcía de Arousa, informó el 112 de Galicia.

El suceso se produjo sobre las 20:40 horas, cuando un particular llamó al 112 para alertar de que varias personas acababan de sacar del agua a un hombre que presentaba síntomas de ahogamiento.

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Tras recibir el aviso, se movilizó al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, que desplazó al lugar el helicóptero medicalizado con base en Santiago de Compostela. También fueron alertados la Policía Local y el Servicio Municipal de Emergencias de Vilagarcía de Arousa.

Pese a los esfuerzos realizados por los equipos de emergencia para reanimar a la víctima, no fue posible salvar su vida. EFE