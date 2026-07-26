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La historia de amor de Aitana y Plex: de cruzarse en Japón durante la vuelta al mundo a una relación marcada por ‘Superestrella’

El creador de contenido ha peleado en Sevilla en la Velada del Año VI

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La historia entera de Aitana y Plex. (Youtube YosoyPlex)
La historia entera de Aitana y Plex. (Youtube YosoyPlex)

El combate de Plex en La Velada del Año VI, que este sábado le ha enfrentado a Fernanfloo en uno de los duelos más esperados del evento organizado por Ibai Llanos, ha convertido al creador de contenido en uno de los grandes protagonistas del fin de semana. Pero, más allá del desafío deportivo, todas las miradas también apuntan a su vida personal. Su relación con Aitana se ha consolidado en apenas unos meses como una de las más seguidas del panorama español, después de un largo periodo en el que ambos optaron por mantener la máxima discreción pese a los constantes rumores.

Lo llamativo de esta relación es que nunca tuvo una confirmación oficial inmediata ni se conoció por grandes declaraciones. Al contrario, fueron pequeños gestos, apariciones compartidas y una creciente complicidad los que alimentaron las especulaciones durante meses.

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Tanto Aitana como Plex evitaron pronunciarse mientras las imágenes y los vídeos hablaban por ellos. Solo cuando consideraron que era el momento dieron el paso de normalizar una relación que hasta entonces había permanecido en un discreto segundo plano. Esa forma de gestionar su vida privada ha marcado toda la evolución de un romance que ha terminado convirtiéndose en uno de los más comentados del entretenimiento español.

Los rumores después del viaje a Japón

El primer capítulo conocido de esta historia se remonta a principios de 2025. En marzo, Plex publicó uno de los episodios de su serie de viajes alrededor del mundo grabado en Tokio. Entre los protagonistas del vídeo apareció por sorpresa Aitana durante unos minutos. La presencia de la cantante llamó la atención porque hasta entonces no existía ningún vínculo público entre ambos, pero fueron la naturalidad con la que interactuaban y la evidente complicidad lo que disparó las primeras teorías en redes sociales.

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Aitana y Plex y su historia de amor. (Europa Press)
Aitana y Plex y su historia de amor. (Europa Press)

Durante las semanas siguientes continuaron coincidiendo en distintos momentos de la vuelta al mundo de Plex. Aitana apareció también en República Dominicana, donde estaba inmersa en un rodaje profesional, y posteriormente volvió a dejarse ver en Nueva York en otro vídeo del creador de contenido. En esta ocasión incluso participó en el tradicional cierre de sus capítulos pronunciando la conocida frase con la que Plex suele despedirse: “Al final, siempre seremos historias”. Cada nueva aparición aumentaba las sospechas, aunque ambos seguían sin confirmar absolutamente nada.

La confirmación, ‘Superestrella’ y un verano sin esconderse

La confirmación llegó a finales de junio de 2025 de la forma más sencilla posible. Aitana compartió un carrusel de fotografías con motivo de su cumpleaños y entre ellas incluyó una imagen junto a Plex. Sin comunicado ni posado exclusivo, aquella publicación bastó para confirmar oficialmente una relación sobre la que llevaban meses especulando los medios y las redes sociales. Poco después llegaron las imágenes de ambos disfrutando de unas vacaciones en Ibiza, consolidando definitivamente un romance que ya no trataban de ocultar.

Con su segundo y último concierto en el Metropolitano de Madrid, la cantante catalana cierra un ciclo para coronarse como princesa del pop español. (EFE)

Desde entonces, la pareja ha ido mostrando su relación con total naturalidad, aunque sin convertirla en el eje de su exposición pública. Durante la etapa de promoción del álbum Cuarto Azul, los seguidores encontraron referencias e interpretaciones en canciones como Superestrella, mientras Plex se dejó ver apoyando a la cantante en algunos de sus conciertos y ella comenzó a compartir de forma ocasional momentos juntos en redes sociales. Ambos han insistido, eso sí, en mantener una parte de su vida lejos del foco mediático, limitándose a confirmar que atraviesan un momento feliz sin entrar en demasiados detalles.

Ahora, con Plex centrado en uno de los mayores retos de su carrera como participante en La Velada del Año VI, la historia vuelve a ocupar titulares. El combate frente a Fernanfloo promete atraer a millones de espectadores, pero también servirá para comprobar si Aitana vuelve a acompañarlo en una de las citas más importantes del año para el universo de los creadores de contenido. Sea cual sea el resultado sobre el ring, ambos llegan a este momento con una relación ya consolidada públicamente y convertidos en una de las parejas más mediáticas del panorama nacional.

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