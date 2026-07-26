Lluvia, tormentas o mala mar mantienen en aviso tres comunidades, Baleares en naranja

Madrid, 26 jul (EFE).- Tres comunidades de la mitad este peninsular -Baleares, Cataluña y la Región de Murcia- continúan este domingo con alerta por lluvias, mala mar o por tormentas, con especial incidencia en el archipiélago Balear, donde hay aviso naranja, por precipitaciones de hasta 40 litros en una hora.

En las Baleares hay aviso naranja (peligro importante) en la isla de Mallorca por tormentas y por lluvias que acumularán hasta 40 litros en una hora, en el resto del archipiélago balear hay alerta amarilla (peligro bajo) por lluvias, 25 litros en una hora, mala mar o tormentas , informa la Aemet en su página web.

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La Región de Murcia continúa en nivel amarillo por tormentas en áreas del noroeste de la comunidad, mientras que en Cataluña, la provincia de Girona está en amarillo por viento del norte y noroeste con intervalos de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de 2 a 3 metros.

Con la alerta naranja existe riesgo meteorológico importante, con cierto grado de peligro para las actividades usuales, y con la amarilla no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta. EFE

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