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El nutricionista de la selección argentina declara en el juicio por la muerte de Maradona

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Buenos Aires, 26 jul (EFE).- Luciano Spena, actual nutricionista de la selección argentina de fútbol y quien visitó a Diego Armando Maradona una semana antes de su fallecimiento, declarará este lunes en el juicio que tiene a siete profesionales de la salud en el banquillo de los acusados por la muerte del astro.

El nutricionista acudió al domicilio de Maradona el 18 de noviembre de 2020, una semana antes de su fallecimiento, junto al médico clínico Pedro Di Spagna, uno de los acusados por la muerte del Diez.

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Según se reveló a lo largo del juicio, Maradona no siguió una dieta específica durante sus últimas dos semanas de vida.

A pesar de su delicado estado de salud, consumió platos de comida como estofado de osobuco -un corte considerado graso de carne- o un salteado de camarones con ajo y brócoli, al que se le atribuye un cuadro de indigestión, vómitos y malestar general que el exjugador sufrió el 13 de noviembre.

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Este episodio fue materia de debate en el juicio, puesto que se decidió no llamar a una ambulancia, pese a las recomendaciones de Di Spagna y de Nancy Forlini, médica coordinadora de cuidados domiciliarios de la empresa Swiss Medical, también imputada en la causa.

Los registros de enfermería presentados en el juicio detallan que, en sus días de vida, el exfutbolista tenía falta de apetito y apenas consumió alimentos.

Lo último que se le ofreció antes de su fallecimiento, el 25 de noviembre de 2020, fueron sándwiches de jamón y queso que no comió.

Spena había sido citado por la Fiscalía a finales de junio, pero su declaración en el juicio debió reprogramarse, ya que se encontraba en el Mundial de Estados Unidos junto a la selección argentina, para la que trabaja actualmente como nutricionista.

Además de Di Spagna y Forlini, son juzgados en este proceso el neurocirujano Lepoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, el enfermero Ricardo Almirón y el psicólogo Carlos Díaz, todos acusados del delito de homicidio simple con dolo eventual. EFE

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