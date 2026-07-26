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Castellà (Junts) no ve posible pactar con el PP: "Si pudiera nos metería a todos en la prisión"

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El vicepresidente de Junts, Antoni Castellà, ha afirmado que en estos momentos no es posible pactar con el PP: "Si pudiera nos metería a todos en la prisión".

En una entrevista concedida a 'La Vanguardia' recogida por Europa Press este domingo ha dicho que para que Junts pacte con el PP "deberían hacer un giro copernicano en su percepción sobre el hecho nacional catalán y lo que ha pasado estos años".

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"Eso no se contradice con que pensamos que el Gobierno de Sánchez está agotado", ha advertido.

RETORNO DE PUIGDEMONT

Preguntado por el posible retorno a Catalunya del expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, y si esto podría cambiar la relación con el PP, ha apuntado que habría que preguntarse si su retorno podría cambiar la actitud de los 'populares': "Soy escéptico", ha dicho.

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Por otra parte, preguntado por las palabras del ministro de Transportes instando a Puigdemont a volver a España, Castellà lo ha calificado de cinismo: "El PSOE ya tiene bastante trabajo con sus escándalos como para ir opinando".

"Puigdemont es quien debe marcar la línea de hacia donde debe ir el catalanismo en los próximos diez años. De todo ese ciclo tiene que haber un segundo paso y ese es el debate que tenemos. Puigdemont lo puede liderar", ha defendido.

Acerca de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la amnistía, ha asegurado que "reafirma que la estrategia estaba bien".

FINANCIACIÓN Y VIVIENDA

Sobre el modelo de financiación y el posicionamiento de Junts ha explicado que el nuevo modelo simplifica y es más ágil pero "no modifica el resultado final", por lo que, apunta, presentarán una enmienda a la totalidad puesto que ellos defienden el concierto económico para Catalunya.

En referencia a la aprobación en el Congreso de un nuevo decreto de vivienda, ha señalado que "de momento, lo que hay no es suficiente para aprobarlo".

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EuropaPress

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