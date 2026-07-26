Espana agencias

Ansiedad y tristeza por el miedo a qué pasará: lo que está detrás de la "futurofobia"

Guardar
Google icon

Fátima Moyano

Málaga, 26 jul (EFE).- Ansiedad, tristeza y angustia son algunos de los síntomas que pueden experimentar las personas que sienten un miedo intenso al futuro, un fenómeno conocido como "futurofobia" en la divulgación psicológica, según el cual la persona anticipa lo que viene con temor, desconfianza o resignación.

PUBLICIDAD

Una persona que ha sufrido pérdidas, fracasos o traumas será más susceptible a dejar de confiar en el futuro y también interviene el grado de incertidumbre en el que vive una persona, según ha explicado a EFE el psicólogo y divulgador Xavier Guix.

La sensación de crisis permanente no ayuda a tener un futuro esperanzador. En este sentido, la sobreinformación negativa ayuda a pensar que vivimos en un mundo condenado al fracaso, ha añadido.

PUBLICIDAD

El psicólogo ha considerado que hay que tener en cuenta a las personas que están en pleno proceso de envejecimiento y miran al futuro como fuente de enfermedades, dependencia, dolor y muerte.

Guix ha expresado que los más propensos a no creer en el futuro son la gente joven, dado el nivel de precariedad en el que viven, la práctica imposibilidad de salir de sus casas y una tendencia a tolerar mal la frustración o resolverla con un carpe diem.

Los síntomas que suelen experimentar estas personas son dificultad para poner la atención en aspectos positivos, pesimismo, una actitud vital desesperanzada, fabricación de amenazas y angustia que deriva en ansiedad o en tristeza, ha indicado Guix.

Las personas, al sentir miedo de sufrir una vida amenazada, evitan tomar decisiones importantes, abandonan planes a largo plazo, incrementan el control sobre las cosas y evitan cambios y compromisos, dando lugar a que se convierta todo en inmediatez.

La mayoría de la población afirma sentirse ansiosa por acontecimientos mundiales, la economía, la seguridad o el impacto de las nuevas tecnologías, ha argumentado.

Además, Guix ha indicado que han aparecido nuevas formas de ansiedad relacionada con el futuro: ecoansiedad, ansiedad tecnológica, ansiedad ante la incertidumbre y la cronificación de la ansiedad económica.

El profesor de Psicología Social de la Universidad de Málaga Carlos Herruzo ha explicado a EFE que cuando una persona está pensando constantemente en el futuro se encuentra "bastante agitada" y siente el miedo como si fuese totalmente real. Además, sufren ataques de pánico y ansiedad, especialmente si han vivido una experiencia cercana a la muerte.

Las personas que viven en peores circunstancias económicas o sociales son más propensas a desarrollar un miedo al futuro. También ha coincidido en que la población joven suele tener una situación económica más difícil y se encuentran en un periodo en el que tienen que tomar decisiones importantes.

Las señales que indican que el futuro se ha convertido en un problema que requiere ayuda profesional aparecen cuando evitan enfrentarse al problema, se van aislando y comienzan a realizar muchas cosas para no pensar en ello, ha detallado.

Estar constantemente pensando en el "y si..?" da lugar a que estos pensamientos sean infinitos y se retroalimenten, apareciendo otros posibles escenarios catastróficos, lo que genera un agotamiento tremendo, dificultad del sueño, nervios y un alejamiento de las cosas que valora, ha añadido Herruzo.

Para afrontar el miedo al futuro Herruzo ha recomendado aceptar la situación, tomar el miedo como un compañero de viaje, pedir ayuda profesional y fomentar el apoyo social, ya que es uno de los actores protectores principales. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: la UME asegura que el fuego de Ávila y Madrid está contenido, aunque mantiene “cabezas activas”

Se reanudan las labores aéreas de extinción con una previsión meteorológica más favorable en Madrid y Ávila, aunque el fuego continúa sin estabilizarse

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: la UME asegura que el fuego de Ávila y Madrid está contenido, aunque mantiene “cabezas activas”

Ni pulseras ni ultrasonidos: esto es lo que realmente funciona para evitar las picaduras de mosquito

Las investigaciones científicas afirman que las soluciones alternativas no son eficaces o resultan contraproducentes

Ni pulseras ni ultrasonidos: esto es lo que realmente funciona para evitar las picaduras de mosquito

Más de 220.000 personas han sido evacuadas por el megaincendio en el sur de Francia: los bomberos lo califican de “errático e incontrolable”

El Ejército francés despliega más de 1.500 militares y el Airbus A400 Atlas, un avión de transporte militar adaptado con una capacidad de descarga equivalente a la de tres aviones Canadair

Más de 220.000 personas han sido evacuadas por el megaincendio en el sur de Francia: los bomberos lo califican de “errático e incontrolable”

Juanjo Vega, veterinario: “Este es uno de los mayores peligros que tenemos en casa los que convivimos con gatos”

Las gomas y cintas para el pelo pueden causar obstrucciones intestinales graves y requieren cirugía frecuente en gatos

Juanjo Vega, veterinario: “Este es uno de los mayores peligros que tenemos en casa los que convivimos con gatos”

Los mejores memes de La Velada del año VI: de la ‘armadura’ de RoRo a la revelación de la hermana de Marta Díaz

Las redes sociales se llenaron de reacciones a los combates de la noche más especial de los creadores de contenido hispanohablantes

Los mejores memes de La Velada del año VI: de la ‘armadura’ de RoRo a la revelación de la hermana de Marta Díaz
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Más de 220.000 personas han sido evacuadas por el megaincendio en el sur de Francia: los bomberos lo califican de “errático e incontrolable”

Más de 220.000 personas han sido evacuadas por el megaincendio en el sur de Francia: los bomberos lo califican de “errático e incontrolable”

Copernicus, el satélite de la Unión Europea que permite seguir la evolución de los incendios en España desde el espacio

Estos son los más de 20 municipios evacuados en Madrid y Ávila por los incendios: “La prioridad continúa siendo proteger a la población”

El avance del incendio en Madrid y Ávila fuerza la evacuación del puesto de mando de Cenicientos en plena comparecencia de Ayuso: “Una situación totalmente inédita, nunca vista”

La UME crea un mando unificado para luchar contra los fuegos de Madrid y Ávila y “tratarlos como uno solo”

ECONOMÍA

Cómo afecta a la hipoteca que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés al 2,25%

Cómo afecta a la hipoteca que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés al 2,25%

España gastó hasta 6.700 millones en apagar incendios en 2025 y en lo que va de 2026 ya duplica las hectáreas quemadas en el mismo periodo

Una empresa denuncia a una empleada por cobrar el sueldo mientras trabajaba en un restaurante durante la baja y le pide 18.000 euros: la Justicia la absuelve

El BCE abre la votación para elegir los nuevos billetes del euro, con Cervantes y María Callas como candidatos

Cómo funciona la OIT y para qué sirve la organización que Yolanda Díaz aspira a liderar

DEPORTES

Los mejores memes de La Velada del año VI: de la ‘armadura’ de RoRo a la revelación de la hermana de Marta Díaz

Los mejores memes de La Velada del año VI: de la ‘armadura’ de RoRo a la revelación de la hermana de Marta Díaz

Los 10 momentos más destacados de La Velada del Año VI: de Cristiano Ronaldo al homenaje a Gaspi

Estos fueron los ganadores de los combates de La Velada del Año VI: TheGrefg, Plex, RoRo, Edu Aguirre, Marta Díaz o Lit Killah

Así te hemos contado La Velada del Año VI de Ibai Llanos, en directo

Alejandro Grimaldo y Pedro Porro, campeones del mundo, están en La Velada del Año VI: “Me pegaría con Cucurella”