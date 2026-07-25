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Sheila Guijarro, pólvora para el ataque del Badalona Women

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Badalona (Barcelona), 25 jul (EFE).- El Badalona Women ha anunciado este sábado el fichaje de la delantera Sheila Guijarro, que se convierte en la séptima incorporación del conjunto catalán para la temporada 2026-2027.

A sus 29 años, la atacante valenciana llega libre procedente del Atlético de Madrid, club en el que ha militado las tres últimas temporadas.

Guijarro acumula una amplia experiencia en la Liga F tras defender también los colores del Levante (2014-2017), Málaga (2017-2018) y Villarreal (2018-2023), con un balance de 134 partidos en la máxima categoría del fútbol español y 50 goles.

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En el comunicado de su incorporación, el Badalona Women destaca de la delantera su "potencia física, su juego de espaldas a la portería y su dominio del juego aéreo", cualidades con las que el conjunto catalán espera dar un salto de calidad tras alcanzar la pasada temporada las semifinales de la Copa de la Reina.

"Estoy deseando volver a competir a mi mejor nivel. Estoy convencida de que este equipo me ayudará a recuperar mi mejor versión y que, con la calidad de la plantilla, tendré muchas oportunidades de aportar goles y ayudar al equipo", ha afirmado la futbolista en unas declaraciones difundidas por el club badalonés.

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La valenciana se suma así a las incorporaciones de la portera Txell Font, la defensa Izarne Sarasola, las centrocampistas Lucía Martínez, Lauri Requena y Vicky Losada, y la delantera Mirari Uria, en un proyecto que continúa reforzándose con vistas al próximo curso. EFE

avm/fa/jpd

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