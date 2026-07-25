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Alerta alimentaria en Andalucía por listeria en un fuet ibérico: qué hacer si tienes un lote contaminado, según las autoridades

La Junta ha ordenado retirar el lote 260521 de Cárnicas Sierra Nevada tras detectar la bacteria en controles oficiales

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Fuet, un embutido hecho a base de carne de cerdo (Adobe Stock)
El lote de fuet contaminado se ha comercializado desde el 11 de junio con lote 260521. (Adobe Stock)

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha informado a través de un comunicado de la contaminación de un lote de fuet ibérico con Listeria monocytogenes. El lote pertenece a la marca Cárnicas Sierra Nevada y ha sido distribuido en establecimientos de Antequera, Granada y Málaga. Concretamente, el lote es el 260521, con fecha de consumo preferente del 21 de noviembre de 2026.

Como medida de precaución, la Consejería ha decidido retirar el lote indicado de este producto que se ha comercializado a partir del 11 de junio. La alerta fue activada por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica (DGSPOF) tras los resultados de los controles oficiales de inspección. Las autoridades sanitarias han ordenado la retirada inmediata del lote de todos los canales de distribución y han trasladado la información al Servicio de Control Oficial de Granada para verificar su cumplimiento. La alerta también ha sido comunicada a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información.

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Qué es la listeria y quiénes corren más riesgo

Según la define la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, la listeriosis es una enfermedad causada por la bacteria Listeria monocytogenes cuya sintomatología puede ser inexistente o presentarse de manera leve con fiebre, vómitos y diarrea. En ciertos casos es una enfermedad que puede conllevar riesgo alto, como en embarazadas, personas mayores, recién nacidos y pacientes inmunodeprimidos, que pueden desarrollar cuadros graves e, incluso, requerir atención sanitaria.

Esta imagen de microscopio proporcionada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos muestra una bacteria de listeria en proceso de división celular. (Graham Heid/CDC via AP)
Esta imagen de microscopio proporcionada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos muestra una bacteria de listeria en proceso de división celular. (Graham Heid/CDC via AP)

Las recomendaciones para quienes tengan el lote en casa

La DGSPOF recomienda a quienes tengan en su domicilio el lote afectado que se abstengan de consumirlo y lo devuelvan al punto de compra. Quienes ya lo hayan ingerido y presenten síntomas compatibles con la infección deben acudir a un centro de salud. Las mujeres embarazadas, en particular, deben consultar las recomendaciones de la AESAN sobre higiene alimentaria y alimentos que deben evitarse durante la gestación, entre los que figura expresamente la listeria como riesgo biológico. Las autoridades también recuerdan la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros alimentos.

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Una mujer embarazada con un suéter beige y pantalones oscuros sentada en una silla clara en una clínica con equipo médico en el fondo.
Las personas embarazdas son grupo de riesgo en el caso de tomar alimentos contaminados con listeria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para evitar la listeriosis en casa

Los expertos de la AESAN recomiendan respetar las indicaciones de conservación de los productos y la fecha de caducidad del etiquetado para asegurar que la bacteria, si estuviese presente, no se multiplique hasta alcanzar niveles peligrosos. En la preparación de alimentos se deben tener en cuenta las condiciones de utilización reflejadas en el etiquetado. Si se indica que el producto debe cocinarse antes de ser consumido, no deberá emplearse para su consumo crudo. Un ejemplo que divulgan es el de utilizar espinacas congeladas para un batido o ‘smoothie’ sin cocinarlas previamente cuando en el envase se indica que el producto se ha de cocinar previamente.

Entre otras y las más importantes para grupos de riesgo, se encuentra la de no consumir productos lácteos no pasteurizados, productos cárnicos listos para el consumo como jamón cocido o paté refrigerado, así como pescado ahumado.

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