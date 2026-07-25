Se eleva a nivel 2 el incendio de Almorox (Toledo), que obliga a cortar la N-403

Toledo, 25 jul (EFE).- El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales (Infocam) ha elevado a nivel 2 el incendio forestal originado este miércoles en Almorox (Toledo), que pasó rápidamente a la Comunidad de Madrid y que este sábado ha obligado a cortar la N-403.
Según ha informado Infocam, esta carretera se encuentra cortada entre Cadalso de los Vidrios y Almorox.
El sistema de información de incendios forestales (Fidias) indica, además, que en la zona trabajan para combatir el fuego seis medios terrestres y 33 personas. EFE
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