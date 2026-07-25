Recortan la última etapa del Tour por los efectivos implicados en los incendios

Alpe d'Huez (Francia), 25 jul (EFE).- La última etapa del Tour de Francia, prevista para este domingo entre la localidad de Thoiry, a las afueras de París, y los Campos Elíseos, se limitará al circuito previsto en la capital, a causa de la necesidad de implicar fuerzas del orden y bomberos en la lucha contra los incendios en el país.

Así lo indicaron los organizadores, que mantienen las tres subidas a la colina de Montmartre y que añaden dos nuevos pasos por los Campos Elíseos para totalizar 89 kilómetros, frente a los 133 inicialmente previstos.

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La presentación tendrá lugar en Thoiry, pero desde esa localidad los ciclistas serán conducidos en autobús hasta París, donde la salida real será dada en los Campos Elíseos a las 17.50 (15.50 GMT).

Con esas modificaciones se mantiene el interés deportivo de la etapa, aunque se le amputan los kilómetros iniciales, tradicionalmente dedicados a la celebración del ganador.

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Los organizadores mostraron en un comunicado su solidaridad con las fuerzas del orden que combaten los incendios, sobre todo en el suroeste del país, que han arrasado casi 20.000 hectáreas y obligado a evacuar a 140.000 personas.

"El Ministerio del Interior ha decidido desplegar una parte de sus fuerzas de seguridad inicialmente movilizadas para garantizar la seguridad en el Tour para reforzar los dispositivos implicados en los territorios afectados por los incendios", señalaron. EFE

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