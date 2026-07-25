Espana agencias

Norris fue el más rápido en el tercer y último libre del Hungaroring

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 25 jul (EFE).- El inglés Lando Norris (McLaren), último campeón del mundo y ganador en esta pista el año pasado, marcó el mejor tiempo este sábado en el tercer y último entrenamiento libre del Gran Premio de Hungría, el undécimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Hungaroring, el circuito de las afueras de Budapest.

En su mejor vuelta, Norris cubrió los 4.381 metros de la pista húngara en un minuto, 17 segundos y 939 milésimas, 117 menos que su compatriota el séptuple campeón del mundo Lewis Hamilton (Ferrari) y con 129 de ventaja respecto al italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial; que al igual que los anteriores marcó su mejor crono con el neumático blando.

PUBLICIDAD

La sesión de calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera de este domingo, se disputará a partir de las cuatro de la tarde (las 14:00 horas GMT) EFE

ARH

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Entre humo y con incertidumbre, los evacuados por el incendio de Madrid viven momentos de tensión: “Era como si hubiese niebla, respirar era horrible”

Entre la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila hay más de 60.000 personas afectadas por el avance de las llamas

Entre humo y con incertidumbre, los evacuados por el incendio de Madrid viven momentos de tensión: “Era como si hubiese niebla, respirar era horrible”

El precio de la luz en España para este 26 de julio

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

El precio de la luz en España para este 26 de julio

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo | El Gobierno ordena la evacuación de todo el valle del Tiétar

El mayor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid y otro fuego en Ávila han afectado a más de 60.000 personas

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo | El Gobierno ordena la evacuación de todo el valle del Tiétar

Números ganadores del Super Once del 25 julio

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Números ganadores del Super Once del 25 julio

Sanidad recomienda el uso de gafas y mascarillas en Madrid y Ávila por la mala calidad del aire, con niveles de contaminantes “muy por encima de los que recomienda la OMS”

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha pedido a la población que extreme las precauciones ante los efectos de los incendios y ha aconsejado consultar a un profesional sanitario si aparecen síntomas como dificultad para respirar, dolor en el pecho o falta de aire

Sanidad recomienda el uso de gafas y mascarillas en Madrid y Ávila por la mala calidad del aire, con niveles de contaminantes “muy por encima de los que recomienda la OMS”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La UME crea un mando unificado para luchar contra los fuegos de Madrid y Ávila y “tratarlos como uno solo”

La UME crea un mando unificado para luchar contra los fuegos de Madrid y Ávila y “tratarlos como uno solo”

Pedro Sánchez señala una “situación compleja” por el incendio ya unificado en Madrid y Ávila, pero destaca una “ventana de oportunidad” para su control este fin de semana

La Audiencia de Barcelona condena a Catalana Occidente a pagar casi 50.000 euros por un coche robado y quemado que se negó a indemnizar

Los incendios ya han provocado el cierre de 35 carreteras en España: de Madrid o Ávila a la peor parte en Guadalajara

Qué es y cómo funciona el mecanismo de respuesta de protección civil de la UE que ha pedido España ante el avance de los incendios

ECONOMÍA

España gastó hasta 6.700 millones en apagar incendios en 2025 y en lo que va de 2026 ya duplica las hectáreas quemadas en el mismo periodo

España gastó hasta 6.700 millones en apagar incendios en 2025 y en lo que va de 2026 ya duplica las hectáreas quemadas en el mismo periodo

Una empresa denuncia a una empleada por cobrar el sueldo mientras trabajaba en un restaurante durante la baja y le pide 18.000 euros: la Justicia la absuelve

El BCE abre la votación para elegir los nuevos billetes del euro, con Cervantes y María Callas como candidatos

Cómo funciona la OIT y para qué sirve la organización que Yolanda Díaz aspira a liderar

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Edu Aguirre se juega su reputación en La Velada del Año VI contra Edul: un combate que recuerda a la final del Mundial 2026

Edu Aguirre se juega su reputación en La Velada del Año VI contra Edul: un combate que recuerda a la final del Mundial 2026

La Selección Española tendrá su propia serie del Mundial 2026: así es el proyecto que estrenará Amazon Prime sobre el triunfo de la Roja

Fabiana Sevillano: la influencer que llega a La Velada del Año VI con cuentas pendientes con La Parce, pero sin experiencia previa

El Atlético de Madrid hace oficial la llegada de Kang-In Lee: 40 millones de euros y un fichaje estratégico

De influencers a boxeadores en menos de un año: así ha evolucionado el entrenamiento en La Velada del Año de Ibai Llanos