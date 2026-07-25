Norris fue el más rápido en el tercer y último libre del Hungaroring

Redacción deportes, 25 jul (EFE).- El inglés Lando Norris (McLaren), último campeón del mundo y ganador en esta pista el año pasado, marcó el mejor tiempo este sábado en el tercer y último entrenamiento libre del Gran Premio de Hungría, el undécimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Hungaroring, el circuito de las afueras de Budapest.

En su mejor vuelta, Norris cubrió los 4.381 metros de la pista húngara en un minuto, 17 segundos y 939 milésimas, 117 menos que su compatriota el séptuple campeón del mundo Lewis Hamilton (Ferrari) y con 129 de ventaja respecto al italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial; que al igual que los anteriores marcó su mejor crono con el neumático blando.

PUBLICIDAD

La sesión de calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera de este domingo, se disputará a partir de las cuatro de la tarde (las 14:00 horas GMT) EFE

ARH