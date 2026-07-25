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Movistar y UAE lamentan el accidente que provocó la caída y retirada de Einer Rubio

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Alpe D'Huez (Francia), 25 jul (EFE).- La caída y retirada del colombiano Einer Rubio tras chocar con la parte trasera del coche del UAE ha sido uno de los temas más comentados en la salida de la etapa reina del Tour de Francia y, tanto Movistar como el director del equipo emiratí, lamentan un accidente que le supuso al corredor 20 puntos de sutura en la cara.

 "Einer tiene 20 puntos de sutura, lo cual es terrible. Sobre todo en un accidente que no debería haber ocurrido. Es una lástima, porque habría quedado quinto", comentó Jürgen Roelandts, director del Movistar.

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Roelandts cree que se cometieron errores. "La diferencia entre Tadej Pogacar y Einer era de 7 segundos, y había dos coches entre ellos. En mi opinión, eso es inaceptable", dijo el técnico en Sporza.

"¿Quién cometió el error, entonces?. Debió ser una combinación de circunstancias". Entiendo que es difícil cerrar todo el paso y que el coche del equipo de los Emiratos Árabes Unidos no pudo hacer nada para evitar que un aficionado se cayera, pero aún así tenemos que buscar soluciones", explicó.

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Por su parte, Josean Fernández Matxín, director del UAE, quien conducía el vehículo en el momento del accidente, mostró su pesar por el accidente de Einer Rubio, en el que tuvo que frenar bruscamente después de que un espectador cayera delante de su coche.

"Todo sucedió en una fracción de segundo", dijo el director deportivo, quien indicó que, debido a la multitud y al caos, solo se dio cuenta de lo ocurrido después de la meta.

"Solo puedo decir que lamento profundamente lo que ha tenido que pasar Rubio. Me duele que mi decisión de frenar golpee a un ciclista, pero la seguridad de todos depende de lo que hagan o dejen de hacer los espectadores", explicó. EFE

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