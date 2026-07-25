Marta García "siempre había soñado" con la llamada de la selección absoluta

Sevilla, 25 jul (EFE).- La baloncestista andaluza Marta García, única debutante en la convocatoria del seleccionador nacional, Miguel Méndez, para la preparación del Mundial que se celebrará en septiembre en Alemania, ha manifestado este sábado que "siempre había soñado con que esta llamada pudiera llegar algún día".

Marta García, que nunca ha jugado en la máxima categoría del baloncesto nacional, ha admitido a EFE que "sinceramente, no esperaba que fuera tan pronto", aunque su gran temporada en el Azulmarino Marino le ha permitido fichar este verano por el Spar Girona, con el que disputará Liga F la temporada próxima.

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La pívot sevillana, de 24 y 1,89 metros de estatura, ha asegurado que "poder estar en una convocatoria de una selección como esta es una alegría inmensa y un orgullo enorme", por lo que espera "aprovechar al máximo esta oportunidad, aprender de las mejores y dar el cien por cien en cada entrenamiento".

"Soy muy consciente de que entrar en la lista definitiva es muy difícil porque el nivel es altísimo, pero eso no cambia mis ganas ni mi ilusión por seguir trabajando para que, tarde o temprano, ese sueño pueda hacerse realidad. Pase lo que pase, poder vivir esta experiencia ya es un privilegio", ha concluido Marta García. EFE

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