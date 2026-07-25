Marlaska preside esta tarde la reunión del Comité de Emergencias en Navaluenga (Ávila)

Valladolid, 25 jul (EFE).- El Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD) se reunirá este sábado a las 20.00 horas en el Puesto de Mando Avanzado en Navaluenga (Ávila), presidido por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Los trabajos del operativo desplegado con motivo del incendio que ha arrasado ya entre 13.000 y 15.000 hectáreas en la provincia de Ávila se centran ahora en evitar la expansión del fuego hacia el Alto Tiétar, de donde han sido desalojadas 30.000 personas de siete municipios.

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En total, los incendios de la provincia de Ávila y Madrid han provocado la evacuación de 59.488 personas y el confinamiento de otros 28.262 ciudadanos, lo que equivale a un total de 87.750 personas afectadas por estos fuegos, han confirmado fuentes del Ministerio de Interior. EFE