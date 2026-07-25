Los españoles Juan José Fernández y Álvaro Rodríguez, campeones del mundo júnior de Snipe

Melilla, 25 jul (EFE).- Los regatistas españoles Juan José Fernández y Álvaro Rodríguez, de Almería, se han proclamado este sábado nuevos campeones del mundo de la clase internacional Snipe que se ha disputado en Melilla esta semana y que ha tenido que cancelar su cuarta y última jornada por el fuerte viento.

Los nuevos campeones del mundo han podido conservar así hasta el final el liderato obtenido en la penúltima jornada tras una brillante actuación que les permitió desbancar a quienes habían mantenido la primera posición desde el inicio del campeonato, los estadounidenses Owen Fretwell y Colin Krebs, que finalmente se proclamaron subcampeones del mundo.

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La regularidad ha sido una de las claves del triunfo de la tripulación almeriense en el Campeonato del Mundo de Snipe que, salvo en la manga descartada, siempre finalizó entre los diez primeros clasificados, asegurando así que el título mundial permaneciera en España.

Además, la medalla de bronce ha sido para los canarios Gustavo del Castillo y Samuel Quevedo, que han finalizado terceros empatados a puntos con los japoneses Fuma Takashima y Hanto Hotta, mientras que los brasileños Stefano Siebert y Antonio Pacola, también empatados a puntos, han completado el ‘Top 5’ de la clasificación general.

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En la categoría femenina, el triunfo ha sido para las regatistas del Club Marítimo de Mahón María Alejandra Correa y Claudia Pons.

La segunda posición ha correspondido a las malagueñas Candela Moreno y Rocío Vidal, del Real Club Mediterráneo, mientras que las australianas Anneke Meyer y Caterina Meyer han completado el podio en tercer lugar.

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La clasificación mixta ha estado dominada por los estadounidenses Efe Derman y Carlin Fretwell, seguidos de sus compatriotas Jackson Wilcox y Flora Cole, y el tercer puesto ha sido para los brasileños María Pontes y Bernardo Machado.

El campeonato concluye tras la disputa de seis de las ocho mangas previstas en las instrucciones de regata a lo largo de tres jornadas con condiciones de viento muy variadas -flojo, medio y fuerte-, ofreciendo un campeonato muy competido en el que participaron más de cincuenta tripulaciones procedentes de trece países. EFE

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