Los Bomberos dan por estabilizado el incendio de alta montaña de Farrera (Lleida)

Barcelona, 25 jul (EFE).- Los Bomberos de la Generalitat han dado por estabilizado esta pasada noche el incendio de alta montaña de Farrera (Lleida), que según las primeras hipótesis se habría originado por un rayo.

Efectivos del cuerpo mantienen esta mañana seis dotaciones de camiones y varias unidades del GRAF -Grupo de Apoyo de Actuaciones Forestales- y del EPAF -Equipo de Prevención Activa Forestal- para poder extinguir el incendio, según informa este sábado Bombers de la Generalitat en redes sociales.

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De acuerdo con los datos provisionales facilitados anoche por los Agentes Rurales y a falta de actualización, el fuego ha afectado a una superficie de unas 30 hectáreas de terreno forestal.

El incendio de alta montaña en Farrera, que se originó ayer sobre las 10.45 horas, llegó a movilizar a lo largo de la jornada a treinta y dos dotaciones de Bomberos de la Generalitat, veinte terrestres y doce aéreas.

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La mayor complicación con la que se encontraron los bomberos es que el incendio afectaba a una zona de difícil acceso por carretera, la sierra de Roques Codolles.

Protección Civil de la Generalitat mantiene activado este sábado el nivel 4 por peligro extremo de incendio forestal en 195 municipios de 19 comarcas catalanas.

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Cataluña mantiene la restricción de acceso al Montmell – Marmellar y al Montsant, y se ha ampliado estas restricciones al parque nacional Ports, Cardó-Boix, Tivissa-Vandellòs-Llaberia-Pradell y Prades.

También sigue vigente la alerta del plan INFOCAT por este elevado riesgo de incendios debido, sobre todo, a la entrada de viento fuerte durante este fin de semana. Las zonas con mayor peligro se concentran hoy en las comarcas centrales, Poniente y en las Tierras del Ebro. EFE

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