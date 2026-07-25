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Los bancos de alimentos están en alerta durante el verano: faltan voluntarios y fondos

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Manuel Weiss

Madrid, 25 jul (EFE).- El verano perjudica las reservas de los bancos de alimentos por la falta de voluntarios y, este año, el stock es menor que en 2025 como consecuencia del impacto de la interrupción del programa de ayudas a las personas necesitadas (FEAD), según ha advertido la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal).

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Pese a las campañas de primavera que cada año realizan los bancos de alimentos, la llegada del verano y el consecuente periodo vacacional lleva al límite sus reservas por dos motivos principales: la menor disponibilidad de voluntarios y la falta de comedores escolares donde la población infantil tiene garantizada su alimentación durante el curso.

"El voluntariado es fundamental para las campañas de recogida" pues las campañas con personas físicas en las puertas de los supermercado aportan "un 60 % más de recaudación", ha apuntado en declaraciones a Efeagro, Francisco Greciano, director de Fesbal.

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Este contexto, unido a la desaparición en 2023 del Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD) programa a través del cual los Bancos de Alimentos adquirían y distribuían alimentos, ha creado un caldo de cultivo especialmente complicado para estos meses de 2026.

"Se están entregando menos alimentos (que en 2025) a la población vulnerable, aunque todavía en cantidades suficientes para promover una alimentación digna y saludable", ha aclarado el director de Fesbal, quien ha incidido en que la pérdida de los 25 millones de kilos de comida que proporcionaba el FEAD no se ha visto compensada todavía en la mayoría de bancos locales.

El director de Fesbal ha reiterado la mayor necesidad que tienen en verano de productos para la alimentación infantil: "Con las vacaciones no hay comedores escolares y la población infantil en edad escolar es muy vulnerable en estas fechas".

Además, Greciano ha lamentado que este verano la falta de voluntarios se ha visto acentuada por la visita del Papa, que en ciudades como Barcelona y Madrid ha "restado personal" en las campañas de recogida con las que se pretende acumular stock cada primavera.

Para más inri, las fechas de la campaña previa al verano que este año se ha celebrado a principios de junio, han provocado dificultades logísticas y de personal tal y como ha reconocido a Efeagro el voluntario del banco de alimentos de Sevilla Juan Manuel Román.

"Para que te hagas una idea en el Banco de Alimentos de Sevilla para atender adecuadamente una campaña necesitamos del orden de 4.500 voluntarios y hemos tenido un poquito más de la mitad, la época era muy mala para los estudiantes, uno de los principales colectivos de los que nos nutrimos", ha insistido el voluntario.

"Nosotros llevamos entregados más alimentos que el año pasado a la misma fecha, otra cosa es como queden las reservas del almacén en agosto" tras doblar la actividad en junio, ha comentado Román, quien tiene previstas peticiones de productos a los supermercados de cara a septiembre para compensar.

Por contra, Román ha explicado aliviado como el número de personas que han tenido que atender en Sevilla ha bajado.

"Nosotros hemos estado en situaciones donde hemos atendido a más de 50.000 o 60.000 personas, el año pasado atendimos algo más de 30.000 personas, eso también hace que nuestras necesidades bajen", ha concluido. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios: 8023153639)

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