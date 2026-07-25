Espana agencias

Los alcaldes viven entre la esperanza y la cautela la evolución del fuego en Ávila

Guardar
Google icon

Ávila, 25 jul (EFE).- Los alcaldes de Burgohondo, donde se originó el incendio de Ávila, y de El Tiemblo, municipio que sufre las peores consecuencias del fuego, viven entre la esperanza y la cautela la evolución de un incendio que ha arrasado, al menos, 9.000 hectáreas del Valle del Alberche, al sur de la provincia.

Francisco Fernández, regidor de Burgohondo, ha trasladado este sábado a EFE un "cierto optimismo" tras ver la evolución del fuego en su municipio, mientras que el alcalde de El Tiemblo, Arturo Varas, ve las cosas desde un prisma bien distinto, al comprobar que en torno al 80 por ciento de su término municipal ha quedado arrasado por las llamas.

PUBLICIDAD

Fernández, que ha pasado la noche en Burgohondo y a primera hora se ha trasladado a Ávila, donde una parte de sus vecinos han pasado la noche tras ser desalojados el viernes, ha asegurado a EFE que ve que la situación ha mejorado respecto al viernes, debido a la bajada de las temperaturas especialmente.

"Estoy tratando de tranquilizar a mis vecinos", ha comentado a EFE, mientras conversaba en el Centro de Usos Múltiples 'Carlos Sastre' con varios de los alojados, a los que ha transmitido, con cierta esperanza, la posibilidad de que puedan retornar a sus casas "después de comer".

PUBLICIDAD

"Pero es solo una posibilidad", ha matizado desde la prudencia que le da la experiencia de ver cómo las cosas, y en concreto el viento, pueden experimentar un giro total que cambie la situación en poco tiempo, algo a lo que, por desgracia, se han acostumbrado estos días.

Según ha explicado, la situación está bastante más despejada, con la existencia de algunos rescoldos en la zona donde surgió el incendio que, según ha comentado, se dirige hacia el municipio de Mijares.

Al menos la zona está "despejada" del humo que el viernes lo inundaba todo, lo que abre una ventana de esperanza para que retornen a su casas los vecinos de Burgohondo que han tenido un trato "exquisito" por parte del Ayuntamiento de la capital durante una noche en la que han estado tranquilos, ha detallado.

"Están deseando volver", ha concluido el regidor de Burgohondo que.

El alcalde de El Tiemblo (4.500 habitantes), Arturo Varas, no es capaz de ver casi nada positivo este sábado.

Aunque ha reconocido que la situación no ha ido a peor, le resulta difícil no verlo todo "negro", como el terreno que recorre esta mañana para comprobar cómo se encuentra una situación que mantiene a sus vecinos confinados desde la tarde del jueves.

En este sentido, ha dicho que espera que esta tarde pueda levantarse el confinamiento, lo que sería una de las pocas noticias positivas de las últimas horas, ya que a su juicio todo resulta "deprimente", dentro de un término municipal que, según ha calculado, ha ardido en un 85 por ciento.

De manera gráfica ha descrito cómo El Tiemblo ha pasado del verde que tenía antes de que el fuego arrasara el municipio y atravesara el pueblo, al rojo de las llamas por la noche, hasta alcanzar el negro que predomina actualmente.

Incapaz, por el momento, de ver la luz al final del túnel, Arturo Varas sigue, junto a muchos de sus vecinos, "dejándolo todo para salvar lo que se pueda" del municipio que ha sufrido las peores consecuencias, con la pérdida de la cercana Reserva Natural del Valle de Iruelas.

La bajada de las temperaturas y el aumento de la humedad parecen haber limpiado el ambiente, según Varas, que ha hablado de "estabilización", a la vez que ha insistido en lo "deprimente" de un paisaje desolador.

Entre medias de ambos municipios se encuentra el de Navaluenga (2.200 habitantes), que desde la tarde del viernes se encuentra confinado, debido fundamentalmente al humo.

Su alcalde, Armando García, no ha podido atender a EFE porque está inmerso en trabajos importantes durante la mañana, dentro de una situación que, aunque sigue siendo complicada, parece algo mejor que la del viernes, con un descenso considerable de las temperaturas y un aumento de la humedad. EFE

agg/erbq/jdm

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo | 10 municipios permanecen desalojados por el fuego en Madrid

El mayor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid y otro fuego en Ávila han afectado a más de 60.000 personas

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo | 10 municipios permanecen desalojados por el fuego en Madrid

Consulta en directo la evolución de los incendios forestales en Madrid y Castilla y León: seguimiento minuto a minuto en un mapa en tiempo real

IncendiosEspaña.es es una plataforma independiente que utiliza datos oficiales procedentes de servicios autonómicos, NASA FIRMS, EUMETSAT, Copernicus y otras fuentes para proporcionar información actualizada cada cinco minutos

Consulta en directo la evolución de los incendios forestales en Madrid y Castilla y León: seguimiento minuto a minuto en un mapa en tiempo real

La ciencia lo confirma: este es el tiempo que necesitas para superar a tu expareja

El cerebro mantiene el vínculo afectivo durante años tras la ruptura, según estudios recientes

La ciencia lo confirma: este es el tiempo que necesitas para superar a tu expareja

¿Un cadáver se hereda? Un tribunal en Gran Canaria zanja un conflicto familiar: “Los restos mortales no pueden entenderse en ningún momento como parte de la herencia”

La disputa surgió cuando la pareja del difunto, en nombre de su hija menor, solicitó trasladar el cuerpo a otro cementerio

¿Un cadáver se hereda? Un tribunal en Gran Canaria zanja un conflicto familiar: “Los restos mortales no pueden entenderse en ningún momento como parte de la herencia”

Los incendios ya han provocado el cierre de 35 carreteras en España: de Madrid o Ávila a la peor parte en Guadalajara

Los múltiples fuegos activos en España han generado el cierre de 35 vías en las primeras horas de este sábado, según ha informado el Ministerio de Interior

Los incendios ya han provocado el cierre de 35 carreteras en España: de Madrid o Ávila a la peor parte en Guadalajara
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los incendios ya han provocado el cierre de 35 carreteras en España: de Madrid o Ávila a la peor parte en Guadalajara

Los incendios ya han provocado el cierre de 35 carreteras en España: de Madrid o Ávila a la peor parte en Guadalajara

Qué es y cómo funciona el mecanismo de respuesta de protección civil de la UE que ha pedido España ante el avance de los incendios

Última hora del caso Zapatero: dimiten el presidente y el CEO de Plus Ultra, investigados por el rescate a la aerolínea

El juez rechaza el recurso de Jésica Rodríguez y mantiene su imputación al apreciar indicios de malversación por los sueldos cobrados en empresas públicas sin trabajar

17 bomberos de la Comunidad de Madrid denuncian que la falta de recursos les impide actuar contra los incendios: “No se nos dan los medios para poder desplazarnos”

ECONOMÍA

Una empresa denuncia a una empleada por cobrar el sueldo mientras trabajaba en un restaurante durante la baja y le pide 18.000 euros: la Justicia la absuelve

Una empresa denuncia a una empleada por cobrar el sueldo mientras trabajaba en un restaurante durante la baja y le pide 18.000 euros: la Justicia la absuelve

El BCE abre la votación para elegir los nuevos billetes del euro, con Cervantes y María Callas como candidatos

Cómo funciona la OIT y para qué sirve la organización que Yolanda Díaz aspira a liderar

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Solo un 19% de los españoles ha reformado su vivienda para combatir el calor: el 78% de quienes lo necesitan no puede pagarlas

DEPORTES

El Atlético de Madrid hace oficial la llegada de Kang-In Lee: 40 millones de euros y un fichaje estratégico

El Atlético de Madrid hace oficial la llegada de Kang-In Lee: 40 millones de euros y un fichaje estratégico

De influencers a boxeadores en menos de un año: así ha evolucionado el entrenamiento en La Velada del Año de Ibai Llanos

El Real Madrid entra en la puja por Yan Diomandé y negocia con el RB Leipzig por el extremo marfileño

Ibai Llanos confiesa que hay políticos que se han ofrecido a pelear en La Velada: “Es algo que no me gusta”

Primer accidente mortal en el Camp Nou: muere un obrero al recibir un golpe mientras realizaba obras de remodelación