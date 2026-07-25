La estabilidad marcará este domingo, aunque con tormentas en Baleares y Cataluña

Madrid, 25 jul (EFE).- La estabilidad será la nota predominante en el tiempo en la mayor parte del país este domingo, con cielos poco nubosos o despejados, aunque habrá chubascos y tormentas fuertes en Baleares y el litoral central de Cataluña.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha apuntado en su web a la posibilidad de que se dé también alguna tormenta fuerte aislada en el interior de Murcia, así como rachas muy fuertes en el prelitoral de Tarragona y Castellón.

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También se espera que haya nubosidad baja matinal en otras zonas del extremo norte peninsular y de forma más persistente en el norte de las islas Canarias de mayor relieve, así como bancos de niebla dispersos en el extremo norte peninsular, con presencia de polvo en suspensión en las islas Canarias orientales.

Las temperaturas máximas aumentarán en la mayor parte del país, exceptuando las regiones mediterráneas y el tercio nordeste peninsular, con descensos notables en Baleares y en la fachada oriental peninsular. Se superarán los 35 grados en depresiones de la vertiente atlántica sur, así como en puntos de Alborán y del Segura.

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En cuanto a las mínimas, éstas descenderán salvo en el cuadrante suroeste peninsular con un predominio de los aumentos y se esperan, además, noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en el Mediterráneo y en el Guadalquivir.

En cuanto al viento, este parte contempla que soplará el alisio en las islas Canarias, la tramontana en Ampurdán y el cierzo en el Ebro, con viento moderado de norte en Baleares y en los litorales de Galicia y sureste peninsular; y del oeste en el Cantábrico y en el Golfo de Cádiz.

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Predicción por Comunidades Autónomas:

- GALICIA: cielo poco nuboso o despejado en la mitad sur y con intervalos de nubes bajas en la mitad norte, donde se darán brumas y nieblas matinales y vespertinas. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios en La Coruña. Viento de componente norte, moderado con intervalos fuertes en el litoral atlántico al sur de Fisterra y flojo en el resto.

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- ASTURIAS: intervalos de nubes bajas con brumas y bancos de niebla en zonas altas de la Cordillera de madrugada y al final del día. No se descarta alguna lluvia débil en el litoral oriental. Temperaturas mínimas en descenso ligero en el interior. Temperaturas máximas en ascenso en la Cordillera y en ascenso ligero en el resto. Viento flojo variable.

- CANTABRIA: cielo nuboso con brumas y nieblas en el interior montañoso, lluvias débiles y algún chubasco aislado durante la primera mitad del día en el litoral y en zonas aledañas, siendo poco probables en el tercio sur y en Liébana. Temperaturas mínimas en ligero descenso en Liébana y con pocos cambios en el resto. Temperaturas máximas en ascenso ligero generalizado, salvo en el litoral, donde habrá pocos cambios. En el interior, viento flojo variable.

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- PAÍS VASCO: cielo nuboso con lluvias débiles y algún chubasco aislado en la mitad norte durante la primera mitad del día. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso en Guipúzcoa. Viento flojo variable.

- CASTILLA Y LEÓN: intervalos nubosos en el noreste y extremo norte. Temperaturas mínimas en ligero o moderado descenso, menos en el extremo suroccidental, que variará poco, y máximas en ligero o moderado ascenso. Viento del norte y noreste, flojo o moderado.

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- NAVARRA: cielo poco nuboso con brumas y bancos de niebla en zonas altas del Pirineo y zonas aledañas. Lluvias débiles y chubascos aislados en el extremo norte, más persistentes en la Vertiente Cantábrica. Temperaturas mínimas en ligero descenso en la mitad oriental y con pocos cambios en el resto. Temperaturas máximas en descenso en el cuadrante noroeste, sin cambios en la Ribera del Ebro. Viento flojo del noroeste.

- LA RIOJA: intervalos nubosos, con escasa probabilidad de alguna precipitación dispersa en la sierra. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noroeste, flojo, moderado en la Rioja Oriental.

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- ARAGÓN: intervalos de nubes bajas en la divisoria del Pirineo y cielo poco nuboso o despejado en el resto, con desarrollo de nubosidad de evolución diurna por la tarde en la mitad norte de Huesca. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en descenso en el sistema Ibérico turolense y sin cambios o en ligero descenso en el resto. Viento del noroeste, moderado ocasionalmente fuerte en la depresión del Ebro y flojo en el resto.

- CATALUÑA: intervalos nubosos en el Pirineo y en la mitad oriental y cielo poco nuboso o despejado en el resto. Probables chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta. Temperaturas en descenso. Viento moderado del noroeste con aumentos de intensidad en el extremo sur de Tarragona y en el norte del Ampurdán; en el resto, viento flojo variable.

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- EXTREMADURA: poco nuboso o despejado. Temperaturas en ascenso, ligero de las mínimas. Viento variable, predominando la componente norte, flojo.

- COMUNIDAD DE MADRID: cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas en descenso, ligero en general. Temperaturas máximas en aumento. Vientos flojos de norte y nordeste que tenderán a variables en las horas centrales.

- CASTILLA-LA MANCHA: cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas en descenso en la mitad oriental y con cambios ligeros en el resto, con predominio de los aumentos en el extremo occidental de Toledo y Ciudad Real. Temperaturas máximas en aumento, más acusado en la mitad occidental, que cambiarán poco en el extremo oriental de Guadalajara y en el sureste de Albacete. Vientos flojos con predominio de la componente norte.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso o despejado con nubosidad de evolución diurna en el interior de Castellón y sierras del norte de Alicante. Temperaturas en descenso. Viento del noroeste en el interior norte de Castellón.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos o despejados. Nubosidad de evolución diurna en el interior, con probables tormentas ocasionales que podrían ser localmente fuertes. Temperaturas en descenso. Vientos flojos variables que tenderán a componente sur, con intervalos moderados por la tarde.

- ISLAS BALEARES: intervalos nubosos con chubascos dispersos y ocasionales que podrían ir acompañados de tormenta y, preferentemente en Mallorca, ser localmente fuerte. Temperaturas en descenso. Viento flojo o moderado del norte y nordeste.

- ANDALUCÍA: cielos poco nubosos o despejados. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del extremo oriental, donde no se descartan tormentas aisladas y ocasionales. Temperaturas en descenso en la vertiente mediterránea y en ascenso en el resto, más acusado en las máximas. Vientos flojos variables. El viento girará a levante en la costa mediterránea a partir de la tarde y en el Estrecho al anochecer.

- CANARIAS: cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, sin descartar que vayan acompañados de lloviznas en medianías durante la madrugada. Poco nuboso o despejado en el resto, salvo intervalos en el norte de Lanzarote y oeste de Fuerteventura durante la madrugada y tras el anochecer. Temperaturas con pocos cambios, salvo descenso en zonas de interior orientadas al sur de las islas centrales. Alisio con intervalos de fuerte en la mitad sur de Lanzarote y Fuerteventura, así como en vertientes del sureste y noroeste del resto de islas, donde serán probables las rachas ocasionalmente muy fuertes. EFE