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Junqueras propone que Cataluña asuma la ejecución de obras para mantener y ampliar la AP-7

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Barcelona, 25 jul (EFE).- El presidente de ERC, Oriol Junqueras, reclama formalizar, en septiembre, una nueva Sociedad Mercantil de Inversiones de Cataluña que amplíe encomiendas de gestión ya en vigor y ponga en marcha otra para que la Generalitat ejecute obras de mantenimiento y ampliación de capacidad de la autopista AP-7.

Así lo ha dicho Junqueras en una entrevista con EFE, en la que ha explicado que estas decisiones pueden concretarse "inmediatamente", en una reunión bilateral entre la Generalitat y el Gobierno español tras las vacaciones de verano.

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Tras los últimos datos de la Intervención General del Estado del Ministerio de Hacienda, que señalan que Cataluña recibió el 8,6 % de toda la inversión regionalizable ejecutada por el Estado en 2025, Junqueras ha resuelto: "El Estado debe responder ante su ineficacia con más soberanía para Cataluña, con más herramientas, con más competencias y con más recursos".

La Sociedad Mercantil de Inversiones, según pactaron ERC y el Govern de Salvador Illa en el marco de los últimos presupuestos catalanes, "tendrá por objeto la realización de estudios, la redacción de proyectos y garantizar la ejecución de inversiones del Estado en Cataluña".

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Una de las primeras misiones de este nuevo ente debería ser, para Junqueras, redoblar la apuesta por las encomiendas de gestión: con esta fórmula, el Estado mantiene la titularidad de las obras y se encarga de financiarlas, mientras que la Generalitat las gestiona y adjudica su ejecución.

En el caso del Eje Pirenaico o N-260, ya se formalizó una encomienda de gestión financiada con 260 millones de euros, a los que Junqueras ha propuesto sumar otros 300 millones.

En el caso de la N-II, en la comarca del Maresme, ERC también quiere aumentar el importe actual, de 384 millones, aunque su líder no ha dado una cifra concreta.

Junqueras ha pedido, asimismo, que el Gobierno central y la Generalitat acuerden una nueva encomienda de gestión para la AP-7, con un "doble objetivo": asegurar su buen mantenimiento y ampliar su capacidad en aquellos tramos de vía en los que sea necesario.

ERC sostiene que la "mejor manera" de garantizar las ejecuciones estatales en Cataluña sería constituir un Consorcio de Inversiones, lo que requeriría del aval del Congreso. Junqueras ha recordado que Junts "lo bloqueó" al votar en su contra.

La Sociedad Mercantil de Inversiones, ha señalado, podría "sustituir en parte" al Consorcio de Inversiones, pero ERC no "renuncia" a contar también con este segundo ente.

Por ello, ERC volverá a proponer al Congreso su creación y Junqueras espera que Junts sea esta vez "un poco más responsable".

En paralelo, ha pedido conformar una suerte de consejo asesor -lo que también consta en el pacto presupuestario- para "escuchar" a los agentes sociales y económicos de Cataluña y que estos se "impliquen" en la mejora de la ejecución de las inversiones.

Si sindicatos, patronales, cámaras de comercio o universidades "empujan" en una misma dirección, a los socialistas les será más complicado "arrastrar los pies" y a Junts le resultará más difícil "votar contra Cataluña", ya sea en relación con el Consorcio de Inversiones o con el nuevo modelo de financiación.

En la tramitación en el Congreso del modelo de financiación, ERC pretende introducir la posibilidad de que el Ejecutivo central delegue las competencias de gestión y recaudación del IRPF a la Generalitat, una cuestión que se remonta al pacto de investidura de Salvador Illa y cuya falta de avances llevó a los republicanos a rechazar negociar el primer proyecto de presupuestos del Govern.

Junqueras ha admitido que será "difícil" que el PSOE acepte esta delegación, porque siempre "arrastra los pies" cuando se trata de que Cataluña "gane herramientas, competencias o recursos".

Ha indicado que a los socialistas también les "costó mucho" pactar la condonación parcial de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica o la nueva financiación, aunque al final hubo consenso: "Les cuesta mucho, sí, pero de vez en cuando llegamos a acuerdos muy importantes para nuestro país", ha cerrado. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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