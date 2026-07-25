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Illa inicia un viaje a Vietnam y Singapur para reforzar relaciones institucionales y comerciales

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El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, inicia este sábado un viaje a Vietnam y Singapur para "posicionar a Cataluña como un aliado comercial" de ambos países e impulsar las relaciones institucionales con el sudeste asiático, en lo que se convierte en el primer viaje de un presidente catalán a ambos Estados.

En el viaje, que se alargará hasta el próximo jueves, Illa visitará tres ciudades de Vietnam (Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh y DaNang) y Singapur con un programa con dos ámbitos principales: fomentar las relaciones comerciales y reforzar la colaboración institucional con los dos países.

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El Govern busca diversificar mercados y promover las exportaciones y la internacionalización de las empresas catalanas, además de "presentar el potencial" de Cataluña para atraer inversiones del mercado asiático.

El presidente mantendrá encuentros de alto nivel con las instituciones de ambos países: en Hanoi, se reunirá con el viceprimer ministro de Vietnam, Pham Gia Tuc, mientras que en Singapur se reunirá con el primer ministro, Lawrence Wong.

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Es el quinto viaje intercontinental de Illa como presidente en sus dos años de mandato, después del de Japón y Corea del Sur, China, México y los Estados Unidos.

RECORRIDO

Illa empezará su viaje en Hanoi, capital de Vietnam, donde, además de reunirse con el gobierno vietnamita, también se reunirá con los principales organismos económicos estatales y pasará un día en DaNang, uno de los polos tecnológicos e innovadores de Vietnam.

Terminará su estancia en la Ciudad Ho Chi Minh, la capital económica del país, donde, entre otras cosas, inaugurará un foro empresarial.

La segunda parte del viaje tendrá lugar en Singapur, donde el presidente continuará su agenda económica con una conferencia ante empresarios del país, se reunirá con altos ejecutivos catalanes de multinacionales presentes en Singapur y conocerá a algunas de las compañías tecnológicas "más relevantes", aparte de encontrarse con representantes institucionales del país.

'ESTRATÈGIA ÀSIA'

El viaje se enmarca en la 'Estratègia Àsia' aprobada por el Govern para el período 2025 y 2030, que fija la hoja de ruta para profundizar las relaciones con el continente asiático, una "prioridad estratégica" para la Generalitat (es el tercer viaje de Illa al continente después de los del año pasado a Japón, Corea del Sur y China).

Tanto Vietnam como Singapur, que en los últimos años han firmado acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, son para la Generalitat dos de los países que ofrecen "mayores" oportunidades de colaboración comercial, industrial, tecnológica y académica.

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EuropaPress

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