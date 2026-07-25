Fuego contra fuego, una estrategia de "cirugía" que ha frenado el incendio de Córdoba

Córdoba, 25 jul (EFE).- El incendio forestal de Cerro Muriano, en Córdoba, evoluciona de forma "muy favorable" tras una noche en la que se produjo una situación "de gran complejidad y peligrosidad" y que llevó a optar por una decisión arriesgada y "quirúrgica": Atacar al fuego provocando otros fuegos técnicos.

La dirección de extinción "se la jugó" en esta madrugada y optó por "el fuego contra fuego", con una estrategia de ataque a las llamas mediante otros fuegos provocados, ha informado este sábado el vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, desde el puesto de mando.

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La evolución ahora es "muy favorable" y se es muy optimista con su desarrollo durante el día, a la espera de decidir sobre las 19.00 horas, aunque por el momento se mantiene la situación operativa 1 y el alejamiento de 274 personas, que en su mayoría están en segundas residencias o en viviendas de familiares, según Sanz.

El incendio todavía tiene "puntos calientes", especialmente en lo que era la zona de cola en el inicio, que después se convirtió en la cabeza, pero no tienen llamas.

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Además, tras sobrevolar el incendio, de las casi 200 hectáreas que recorrió hay una gran parte que no se ha quemado. No se han detectado casas afectadas por el momento y la ermita de la zona está rodeada de zona quemada pero "absolutamente intacta", algo que Sanz ha dicho que "parece milagroso".

Durante la noche el fuego se desarrolló en las peores circunstancias previstas, ya que se dirigió hacia el sur y lo que era la cola pasó a ser la cabeza, hasta llegar a la unión de dos carreteras.

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El viento viraba constantemente en "una especie de remolino" que llevaba las llamas "a un lado y otro de manera alocada", pero la dirección de extinción "se la jugó" porque consideró que solo se podía frenar el incendio con más fuego, ha explicado Sanz.

Si el fuego hubiera saltado esa unión de las carreteras el escenario habría cambiado radicalmente, ya que la capacidad de expansión hubiera sido muy elevada, pero el fuego técnico consiguió frenarlo.

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El Infoca sigue trabajando en la zona, ahora mismo con ocho medios aéreos centrados en los puntos calientes. Hay también más de cien efectivos y cuatro vehículos autobomba.

El fuego se originó por un incendio en un camión cargado de paja que se propagó a la masa forestal. Este vehículo tenía mucha carga y tardó horas en ser extinguido. EFE

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