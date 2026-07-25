El tiempo cambiante condiciona al incendio de Ávila que se "descuelga" hacia el sur

Ávila, 25 jul (EFE).- El tiempo cambiante que afecta al incendio activo en la provincia de Ávila, que ha arrasado ya entre 13.000 y 15.000 hectáreas, condiciona los trabajos de un operativo cuya estrategia de extinción se "adapta a las circunstancia", con unas llamas que se "descuelgan" hacia el Valle del Tiétar, al sur de la provincia.

Esta situación, según ha explicado a los periodistas el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha obligado a evacuar preventivamente a siete municipios del Alto Tiétar con una población censada de unas 13.000 personas, aunque en estas fechas quienes residen en la zona son muchas más debido a las segundas viviendas y al periodo estival.

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Se trata de los municipios de Sotillo de la Adrada; La Adrada; Casillas; Casavieja; Santa María del Tiétar; Piedralaves y Navahondilla, todos ellos muy próximos a la parte de la Comunidad de Madrid, cuyo incendio está muy próximo al de la provincia abulense.

Esta circunstancia ha sido destacada por Sen, quien ha señalado que los trabajos de la pasada noche en el término municipal de El Tiemblo, el más afectado por el fuego en la provincia abulense, se han visto condicionados por la proximidad del incendio de Madrid, "modificando las condiciones meteorológicas".

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"Esta es una de las situaciones que más nos preocupa", ha explicado el delegado del Gobierno en Castilla y León, quien ha señalado que esta circunstancia y la meteorología cambiante, pese al descenso de temperaturas y el aumento de la humedad, están obligando al operativo a "adaptarse a las circunstancias". EFE

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