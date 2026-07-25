El operativo contiene el avance del incendio de Ejulve y la amenaza sobre Cuevas de Cañart

Zaragoza, 25 jul (EFE).- El operativo que lucha contra el incendio forestal en Ejulve (Teruel), que afecta a 2.900 hectáreas, ha conseguido esta noche parar el avance de las llamas y contener la amenaza sobre el casco urbano de Cuevas de Cañart, una de las cinco poblaciones que siguen evacuadas de manera preventiva.

Tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha destacado que los trabajos durante la noche han permitido al menos parar el crecimiento del incendio, también en la zona de Cuevas de Cañart, la población que más preocupaba.

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La reactivación de las llamas durante la madrugada del viernes obligó a evacuar de manera preventiva a unas 175 personas de Cuevas de Cañart, de las pedanías de Castellote de Ladruñán y Dos Torres de Mercader y los barrios de El Higueral y La Algecira, que siguen desalojados. De todos los evacuados, 35 han precisado alojamiento y han pasado la noche en el albergue de Alcorisa.

Bermúdez de Castro ha comentado además que ha habido personas que se han quedado en algún municipio, poniendo en riesgo sus vidas y la de agentes de la Guardia Civil, cuando las evacuaciones que se deciden desde el 112 son "de obligado cumplimiento".

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En concreto, 16 personas han decido no acatar la orden del 112 enviada a través del sistema ES-Alert, ha informado el Gobierno de Aragón, que ha recordado que si algún vecino quiere colaborar debe dirigirse al Puesto de Mando Avanzado, que será el encargado de encomendarles una labor.

El consejero ha destacado además la mejoría de las condiciones para atacar el fuego este sábado, con una bajada de temperaturas de más de 10 grados de media en Aragón y la entrada de viento del norte, lo que provoca que suba mucho la humedad por las noches y se refresque el ambiente. No obstante, ha advertido de la posibilidad de otra ola de calor a partir del martes.

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Por este incendio siguen cortadas las carreteras A-1702, la TE-38 y la TE-8101 y este sábado trabajarán en el operativo 9 helicópteros, 7 cuadrillas helitransportadas de Infoar, 3 aviones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), 10 cuadrillas terrestres, 6 autobombas, una brigada de refuerzo (Brif), una dotación de la Unidad Militar de Emergencias (UME), 3 bulldozer y bomberos de las diputaciones provinciales de Teruel y Zaragoza y del ayuntamiento de la capital aragonesa.

En cuanto al incendio de La Cerollera (Teruel), el consejero ha explicado que evoluciona "muy bien" y que este sábado seguirán trabajando medios aéreos y cuadrillas en los puntos donde se pueda reproducir con la meta de darlo por estabilizado este sábado, mientras que en el de Plan, en el Pirineo oscense, la situación se mantiene dentro de la complejidad del terreno y se espera que ayude en la extinción la bajada significativa de temperaturas y las previsibles tormentas. EFE

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