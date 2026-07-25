Espana agencias

El francés Halys estrena su palmarés ATP al derrotar a Bublik en Kitzbühel

Guardar
Google icon

Redacción Deportes, 25 jul (EFE).- El francés Quentin Halys, número 83 del mundo, conquistó este sábado su primero torneo de la ATP al imponerse en el de Kitzbühel (Austria), categoría 250, al kazajo Alexander Bublik, máximo favorito de la prueba, por 6-4 y 7-6 (6).

Halys, de 29 años, derrotó a Bublik, número once en la clasificación mundial, como ya hiciera el pasado día 17 en Gstaad (Suiza), también ATP 250 y sobre tierra batida, y le privó de repetir el triunfo conseguido en la pasada edición en la localidad alpina austriaca.

PUBLICIDAD

Si en Gstaad le venció por tres sets, después de que Bublik ganara el primero, en Kitzbühel lo hizo en dos mangas con más claridad.

El francés cimentó su triunfo en la solidez de su servicio, que no cedió en ninguna ocasión. Como ejemplo de su consistencia, el primer juego del partido lo sumó con cuatro saques directos.

PUBLICIDAD

La primera manga discurrió con igualdad hasta que, con 5-4 para el francés, le rompió el saque después de que el kazajo remontara una bola de set.

En la segunda, Bublik trató de reaccionar, pero no encontró su mejor versión y se mantuvo la tónica del juego, lo que desembocó en el desempate.

El kazajo se puso con 2-0, pero su oponente supo manejar la presión y le remontó hasta ganar con 8-6 el 'tie break' con la primera bola de partido.

Halys, que se convierte en el primer francés en ganar en Kitzbühel, sumó 17 saques directos, por seis del kazajo, y tuvo un 87 por ciento de puntos ganados con su primer servicio.

Su primer título le llega dos años después de que protagonizara su primera final ATP, en Gstaad en julio de 2024, en la que cayó ante el italiano Matteo Berrettini por 6-3 y 6-1.

Bublik, de 29 años, aspiraba a su décimo título de la ATP, después de que el último lo obtuvo en el ATP 250 de Hong Kong el pasado mes de enero ante el también italiano Lorenzo Musetti por 7-6 y 6-3. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados del Super Once del 25 julio

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Super Once del 25 julio

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo | El Gobierno ordena la evacuación de todo el valle del Tiétar

El mayor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid y otro fuego en Ávila han afectado a más de 70.000 personas

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo | El Gobierno ordena la evacuación de todo el valle del Tiétar

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Como cada sábado, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Estos son los más de 20 municipios evacuados en Madrid y Ávila por los incendios: “La prioridad continúa siendo proteger a la población”

Advierten que podrían producirse nuevas evacuaciones o confinamientos en las próximas horas según evolucione el incendio y cambien las condiciones meteorológicas

Estos son los más de 20 municipios evacuados en Madrid y Ávila por los incendios: “La prioridad continúa siendo proteger a la población”

8 hábitos para sobrevivir al calor extremo en el embarazo: desde ropa ligera a elevación de piernas

Optar por realizar pequeños cambios de rutina cuando se producen las olas de calor puede ser la mejor estrategia para el bienestar

8 hábitos para sobrevivir al calor extremo en el embarazo: desde ropa ligera a elevación de piernas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estos son los más de 20 municipios evacuados en Madrid y Ávila por los incendios: “La prioridad continúa siendo proteger a la población”

Estos son los más de 20 municipios evacuados en Madrid y Ávila por los incendios: “La prioridad continúa siendo proteger a la población”

El avance del incendio en Madrid y Ávila fuerza la evacuación del puesto de mando de Cenicientos en plena comparecencia de Ayuso: “Una situación totalmente inédita, nunca vista”

La UME crea un mando unificado para luchar contra los fuegos de Madrid y Ávila y “tratarlos como uno solo”

Pedro Sánchez señala una “situación compleja” por el incendio ya unificado en Madrid y Ávila, pero destaca una “ventana de oportunidad” para su control este fin de semana

La Audiencia de Barcelona condena a Catalana Occidente a pagar casi 50.000 euros por un coche robado y quemado que se negó a indemnizar

ECONOMÍA

Cómo afecta a la hipoteca que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés al 2,25%

Cómo afecta a la hipoteca que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés al 2,25%

España gastó hasta 6.700 millones en apagar incendios en 2025 y en lo que va de 2026 ya duplica las hectáreas quemadas en el mismo periodo

Una empresa denuncia a una empleada por cobrar el sueldo mientras trabajaba en un restaurante durante la baja y le pide 18.000 euros: la Justicia la absuelve

El BCE abre la votación para elegir los nuevos billetes del euro, con Cervantes y María Callas como candidatos

Cómo funciona la OIT y para qué sirve la organización que Yolanda Díaz aspira a liderar

DEPORTES

La Velada del Año VI de Ibai Llanos, en directo: última hora sobre las peleas, los boxeadores y los conciertos

La Velada del Año VI de Ibai Llanos, en directo: última hora sobre las peleas, los boxeadores y los conciertos

Marta Díaz, de la lesión de rodilla que no la dejó competir a redimirse en La Velada del Año VI: “Este es el momento”

Edu Aguirre se juega su reputación en La Velada del Año VI contra Edul: un combate que recuerda a la final del Mundial 2026

La Selección Española tendrá su propia serie del Mundial 2026: así es el proyecto que estrenará Amazon Prime sobre el triunfo de la Roja

Fabiana Sevillano: la influencer que llega a La Velada del Año VI con cuentas pendientes con La Parce, pero sin experiencia previa