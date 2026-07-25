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El burgalés Daniel Arce ya luce el bronce europeo de Múnich 2022

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Málaga, 25 jul (EFE).-El burgalés Daniel Arce vivió uno de los momentos más emotivos de los Campeonatos de España de atletismo de Málaga al recibir, cuatro años después, la medalla de bronce de los 3.000 metros obstáculos del Campeonato de Europa de Múnich 2022 (Alemania), un reconocimiento que llegó justo después de proclamarse campeón de España por cuarta edición consecutiva.

La entrega de la medalla corrige la clasificación de aquella final disputada el 19 de agosto de 2022, en la que Arce terminó inicialmente fuera del podio pese a completar una gran actuación.

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Tras la revisión posterior de los resultados por las sanciones derivadas de los controles antidopaje del italiano Ahmed Abdelwahed, el atleta español pasó a ocupar la tercera posición y, por tanto, a convertirse oficialmente en medallista europeo.

El homenaje tuvo lugar sobre la pista de Málaga, donde Arce recibió al fin un metal que debía haber conquistado hace casi cuatro años y que simboliza el reconocimiento a su trayectoria en una de las pruebas que mejor domina.

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Con esta rectificación, el podio definitivo del Europeo de Múnich 2022 queda encabezado por el finlandés Topi Raitanen, campeón con un tiempo de 8:21.80, seguido del italiano Osama Zoghlami, plata con 8:23.44, mientras que Daniel Arce completa el podio con la medalla de bronce gracias a su marca de 8:25.00.

El atleta burgalés redondeó así una jornada inolvidable en Málaga, donde unió su cuarto título nacional consecutivo en los 3.000 obstáculos al reconocimiento oficial de la primera medalla europea absoluta de su carrera. EFE

jmd/jpd

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