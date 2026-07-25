El Básquet Coruña ficha al pívot internacional ucraniano Dmytro Skapintsev

A Coruña, 25 jul (EFE).- El Leyma Básquet Corula anunció este sábado el fichaje del pívot internacional ucraniano Dmytro Skapintsev, quien procede del Hapoel de Jerusalem y firma por una temporada.

“Dmytro es un pívot que va a ayudar mucho a nivel defensivo por todo lo que puede condicionar los tiros de los jugadores rivales, por su gran posicionamiento en la zona debido a su físico. Es muy buen jugador de pick and roll con movimientos rápidos para su altura. Además, tiene buena mano para el tiro exterior, incluido de tres puntos”, señala el Básquet Coruña en su comunicado.

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El nuevo jugador naranja, de 216 centímetros y 28 años, se formó en la cantera del SK Cherkasy Monkeys, el cual abandonó en 2022 para firmar por el BC Kyiv Basket. Con ambos equipos disputó la EuroCup.

Su buen rendimiento en el conjunto de Kiev le abrió las puertas de la G-League, donde defendió la camiseta de los Westchester Knicks, durante las temporadas 2022-2024, y Maine Celtics y Rip City Remix.

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Además, disputó la NBA Summer League con los New York Knicks y los Portland Trail Blazers. Esta última temporada ha jugado en el Hapoel de Jerusalem, logrando el título de liga y disputando también EuroCup, donde ha promediado 5.4 puntos, 5.5 rebotes y 0.5 asistencias. EFE

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