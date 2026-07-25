El Barcelona incorpora a la portera estadounidense Tyler McCamey hasta 2028

Barcelona, 25 jul (EFE).- El Barcelona ha anunciado este sábado el fichaje de la portera estadounidense Tyler McCamey, que se compromete con la entidad azulgrana para las dos próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2028.

Nacida en Atlanta (Estados Unidos), la guardameta, de 24 años, llega libre procedente del Dallas Trinity, de la liga estadounidense, para reforzar una portería en la que compartirá protagonismo con Cata Coll y Gemma Font. Su incorporación llega después de la salida este verano de Txell Font, hasta ahora tercera portera del equipo, rumbo al Badalona Women.

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McCamey afrontará en la capital catalana su primera experiencia profesional fuera de Estados Unidos. La nueva guardameta azulgrana se formó durante cuatro temporadas en la Universidad de Princeton antes de dar el salto al fútbol profesional, con etapas en el Gotham FC y el Kansas City Current, previo a su llegada al Dallas Trinity la pasada campaña.

En su último curso, la portera estadounidense disputó 16 partidos, en los que encajó 21 goles y mantuvo su portería a cero en tres ocasiones. El Dallas Trinity cerró la temporada regular en la cuarta posición y cayó eliminado ante el Lexington en las semifinales de los 'playoffs' por el título. EFE

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