El Barcelona ficha a la portera estadounidense Tyler McCamey hasta 2028

Barcelona, 25 jul (EFE).- El Barcelona ha fichado a la portera estadounidense Tyler McCamey, que firma por las dos próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2028, ha anunciado el club este sábado.

Nacida en Atlanta, la guardameta de 24 años llega libre procedente del Dallas Trinity de la liga americana y reforzará una posición en la que hará equipo con Cata Coll y Gemma Font. EFE

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