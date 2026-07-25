Diakité deja el Baskonia y jugará en Dubái

Vitoria, 25 jul (EFE).- Kosner Baskonia y Mamadi Diakité alcanzaron un acuerdo para la desvinculación del ala-pivot, que continuará con su carrera en el Dubái Basketball.

El club azulgrana y el jugador guineano tenían un contrato por una temporada más pero el club árabe decidió contratarle tras su primera campaña en Europa.

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El ala-pivot disputó 76 partidos oficiales con la camiseta baskonista entre Liga Endesa, Copa del Rey y Euroliga, con un promedio de 9,1 puntos, 4,4 rebotes y 11,5 créditos de valoración, además de acabar la liga ACB como máximo taponador del campeonato.

Diakaité deja Baskonia tras conquistar el título de Copa del Rey 2026 y aterriza en el ganador de la liga Adriática.

Desde el club vitoriano agradecieron al jugador “su dedicación durante esta etapa” y le desearon “la mayor de las suertes en su futuro profesional y personal”. EFE

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