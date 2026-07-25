Combaten por tierra y aire un incendio forestal próximo al pantano de Béznar (Granada)

Granada, 25 jul (EFE).- Efectivos del Plan Infoca combaten por tierra y aire un incendio forestal declarado al mediodía de este sábado en El Valle, próximo al pantano de Béznar (Granada).

En las labores de extinción participan 54 efectivos terrestres y tres vehículos autobomba, a los que se suman desde el aire seis helicópteros y siete aviones -cuatro de carga en tierra, dos anfibios ligeros y uno de coordinación-, según el Infoca.

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Según han indicado a EFE fuentes del centro coordinador de emergencias 112, ha sido sobre las 12:30 horas cuando varias personas han avisado de un fuego visible desde la GR3204, a la altura del kilómetro 8.

Hasta el lugar se han desplazado, además del Infoca, efectivos de los bomberos, las policías autonómica y local y la Guardia Civil, según el 112. EFE

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