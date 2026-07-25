Carapaz se impone en el segundo capítulo del Alpe d'Huez, su segundo triunfo en este Tour

Alpe d'Huez (Francia), 25 jul (EFE).- El ecuatoriano Richard Carapaz se impuso en la penúltima etapa del Tour de Francia, la segunda consecutiva que acababa en el Alpe d'Huez, la etapa reína, su segundo triunfo en esta edición y el tercero en total.
El mismo día en el que se aseguró el maillot de la montaña final por segunda vez en su carrera, el corredor del EF culminó una larga escapada. EFE
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