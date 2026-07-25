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Bomberos de València se desplazan para ayudar a sofocar los incendios en Madrid y Ávila

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València, 25 jul (EFE).- Un contingente de bomberos del Ayuntamiento de València se desplazará este sábado a Madrid para ayudar en las tareas de extinción de los incendios forestales que están asolando esta comunidad y la vecina provincia de Ávila.

El dispositivo está formado por seis bomberos, un cabo, un sargento y un oficial, junto con tres vehículos (una bomba nodriza pesada con 11.000 litros de agua y dos vehículos ligeros), así como otro material para poder hacer frente a las llamas de forma manual.

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Así lo han dado a conocer el concejal de Prevención y Extinción de Incendios, Juan Carlos Caballero, y el oficial de Bomberos de València, Pedro Canales, quienes han despedido a primera hora a este equipo, que se desplaza a Utiel (Valencia) para sumarse al dispositivo autonómico que partirá este sábado a Madrid.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la alcaldesa de València, María José Català, informaron este viernes a través de sus redes sociales de que habían puesto a disposición de la Comunidad de Madrid sus medios materiales y humanos para hacer frente a los incendios forestales que asolan la región. EFE

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