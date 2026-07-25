Ayuso dice que Gobierno central y Madrid trabajan "juntos, centrados en lo más importante"

Cenicientos (Madrid), 25 jul (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que ha estado reunida esta mañana con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "trabajando y centrados en lo más importante ahora mismo", intentar detener el avance de los incendios en Ávila y la Comunidad de Madrid.

"Estamos ahí, trabajando juntos", ha comentado Ayuso en una intervención en el centro de mando avanzado de Cenicientos (Madrid), donde ha afirmado que siguen dando ruedas de prensa puntuales y trabajando "todas las administraciones juntas, afrontando ya un único incendio".

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Preguntada por si tenía alguna opinión respecto a las opiniones de "algunos ministros" realizadas en las últimas horas en redes sociales, ha comentado que no tenía "ninguna" valoración al respecto y ha incidido en la situación "completamente inédita" de las últimas horas.

Por su parte, en una comparecencia previa sin preguntas y en la que no se ha referido a Ayuso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha incidido en que todas las administraciones están poniendo "todos los recursos a su alcance" para sofocar estos incendios".

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"Todo el Estado, y cuando hablo de todo el Estado no solamente me estoy refiriendo a la Administración General del Estado, sino también las comunidades afectadas, las diputaciones provinciales y también los ayuntamientos, están poniendo a disposición todos los recursos a su alcance para producir de manera segura toda esa logística, todo ese acogimiento a evacuados, que estamos hablando de miles de personas, y también otras confinadas en sus municipios", ha concluido Sánchez. EFE

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