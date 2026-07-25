17-16. España se consuela con el quinto puesto tras superar a Montenegro en penaltis

Redacción deportes, 25 jul (EFE).- España cerró este sábado su participación en la Superfinal de la Copa del Mundo, disputada en Sídney (Australia), con el consuelo de la quinta plaza tras imponerse a Montenegro en la tanda de penaltis, después de culminar una remontada de un 7-11 adverso a seis minutos del final.

El conjunto dirigido por David Martín, ya sin opciones de revalidar el título conquistado el pasado año en Podgorica, marchó siempre a remolque en el marcador, pero se agarró a la fe en el tramo decisivo.

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Un parcial de 5-1 en los últimos minutos llevó el encuentro a la tanda de penaltis (12-12), donde dos paradas consecutivas de Unai Aguirre certificaron el triunfo español. EFE

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