0-1. Álvaro García decide al final

Les Preses (Girona), 25 jul (EFE).- Un gol de Álvaro García, en el minuto 91, le dio la victoria al Alavés ante el Girona, en un partido en el que el meta Antonio Sivera, con sus intervenciones, fue el gran protagonista.

Los de Quique Costas han tenido cerca la victoria frente a un rival de nivel, pero entre el palo y Sivera, no han podido obtener un resultado positivo, pese a las buenas opciones que han tenido tanto Vanat, que reaparecía después de su lesión, como Lass.

PUBLICIDAD

Los de Quique Sánchez Flores impusieron su clase al final, después de pasar apuros durante muchos minutos del partido, ante un rival sin Tsygankov, que está a la espera de resolver su futuro, Gazzaniga, Portu, Dawda y Asprilla, que siguen con sus procesos de recuperación.

Prácticamente al final del partido, en el 91, y cuando todo apuntaba a un empate sin goles, un saque de esquina servido por Abde permitió el remate de Álvaro García en el segundo palo y la victoria de los suyos. EFE

PUBLICIDAD

asm/fa/jpd