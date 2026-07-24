El incendio de Ávila quema ya 9.000 hectáreas y amenaza el Valle del Tiétar

Valladolid, 24 jul (EFE).- El incendio forestal iniciado en Burgohondo (Ávila), con 9.000 hectáreas ya quemadas y 1.500 vecinos evacuados, ha arrasado la Reserva Natural del Valle de Iruelas, donde habita una de las colonias de buitre negro más importantes de Europa, y amenaza el Valle del Tiétar.

En Castilla y León permanecen activos otros seis incendios, pero presentan una buena evolución.

La situación en Ávila preocupa tanto a la Junta de Castilla y León como al Gobierno central, que ha asumido la dirección.

El fuego de Ávila continúa avanzando a gran velocidad -tiene ya un perímetro de 71 kilómetros-, empujado por el viento, que en algunos momentos ha hecho que las llamas avanzaran al ritmo de 3 kilómetros en 40 minutos.

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En su avance ha contribuido también la difícil orografía, que ha complicado la actuación del operativo.

Las condiciones meteorológicas siguen siendo adversas, con temperaturas elevadas y rachas de viento que pueden alcanzar los 50 kilómetros por hora, aunque los servicios meteorológicos apuntan a una posible mejoría progresiva de las condiciones.

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Alrededor de 1.500 vecinos han sido desalojados, la mayoría residentes en una urbanización de El Tiemblo, pero también se han tenido que evacuar varias residencias de mayores.

Además, están confinadas por el humo las localidades de Burgohondo, El Tiemblo y Navaluenga. Para la tarde se ha previsto el desalojo del área periurbana de Cebreros y de parte de su diseminado Puente Nuevo.

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Malarska, ha apuntado que el fuego ha quemado ya unas 9.000 hectáreas y ha advertido de que este viernes es un día crítico, no solo para controlar el fuego abulense sino también para evitar que llegue a unirse a los declarados en la Comunidad de Madrid.

La preocupación en Ávila se centra ahora en que el fuego llegue al Valle del Tiétar, al sur de la provincia. Los alcaldes de localidades como Casavieja, Piedralaves o La Adrada recuerdan que esta zona es una de las más peligrosas desde el punto de vista forestal, por la amplia masa arbolada y las elevadas temperaturas.

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En la provincia ya lamentan que este virulento fuego se haya llevado por delante la Reserva Natural del Valle de Iruelas, que alberga una de las colonias de buitre negro más importantes de Europa.

Castilla y León continúa en Situación Operativa 2 -a excepción de Ávila, que se encuentra en el nivel 3 por esa declaración de emergencia nacional- con otros dos incendios peligrosos, los Murias de Ponjos, con tres pueblos evacuados, y Castropodame, en León, aunque ambos han tenido una evolución favorable en las últimas horas.

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Los trabajos nocturnos han permitido frenar las llamas del fuego de Murias de Ponjos. Tras una noche de mayor humedad, menos calor y menos viento, se han contenido las llamas hacia rosales y Folloso, y se mantiene la defensa de Andarroso.

Mientras, el incendio de Castropodame ha rebajado su peligrosidad a IGR 1, lo que ha permitido que los 200 vecinos evacuados en San Pedro Castañero y Turienzo Castañero hayan podido volver a sus casas. La evolución sigue siendo buena, aunque todavía se tardarán días en extinguir el fuego.

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En esa buena evolución generalizada se incluye también el fuego de Brieva (Segovia), que obligó a desalojar 8 municipios, confinar un noveno, con 400 evacuados, pero que ya se encuentra en nivel 0 de IGR, sin peligro para la población.

En Soria, tras la mejora de los incendios de Guadalajara, se ha retirado la situación de riesgo.

Además, permanecen activos pero sin riesgo dos fuegos más en León, La Baña y Quintala, y uno en Soria, en Navaleno.

Está estabilizado el incendio que el miércoles obligó a confinar Rábano de Aliste (Zamora), que ha quemado 300 hectáreas y por el que se ha investigado a una persona como responsable. EFE

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