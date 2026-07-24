Espana agencias

El incendio de Ávila quema ya 9.000 hectáreas y amenaza el Valle del Tiétar

Guardar
Google icon

Valladolid, 24 jul (EFE).- El incendio forestal iniciado en Burgohondo (Ávila), con 9.000 hectáreas ya quemadas y 1.500 vecinos evacuados, ha arrasado la Reserva Natural del Valle de Iruelas, donde habita una de las colonias de buitre negro más importantes de Europa, y amenaza el Valle del Tiétar.

En Castilla y León permanecen activos otros seis incendios, pero presentan una buena evolución.

La situación en Ávila preocupa tanto a la Junta de Castilla y León como al Gobierno central, que ha asumido la dirección.

El fuego de Ávila continúa avanzando a gran velocidad -tiene ya un perímetro de 71 kilómetros-, empujado por el viento, que en algunos momentos ha hecho que las llamas avanzaran al ritmo de 3 kilómetros en 40 minutos.

PUBLICIDAD

En su avance ha contribuido también la difícil orografía, que ha complicado la actuación del operativo.

Las condiciones meteorológicas siguen siendo adversas, con temperaturas elevadas y rachas de viento que pueden alcanzar los 50 kilómetros por hora, aunque los servicios meteorológicos apuntan a una posible mejoría progresiva de las condiciones.

PUBLICIDAD

Alrededor de 1.500 vecinos han sido desalojados, la mayoría residentes en una urbanización de El Tiemblo, pero también se han tenido que evacuar varias residencias de mayores.

Además, están confinadas por el humo las localidades de Burgohondo, El Tiemblo y Navaluenga. Para la tarde se ha previsto el desalojo del área periurbana de Cebreros y de parte de su diseminado Puente Nuevo.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Malarska, ha apuntado que el fuego ha quemado ya unas 9.000 hectáreas y ha advertido de que este viernes es un día crítico, no solo para controlar el fuego abulense sino también para evitar que llegue a unirse a los declarados en la Comunidad de Madrid.

La preocupación en Ávila se centra ahora en que el fuego llegue al Valle del Tiétar, al sur de la provincia. Los alcaldes de localidades como Casavieja, Piedralaves o La Adrada recuerdan que esta zona es una de las más peligrosas desde el punto de vista forestal, por la amplia masa arbolada y las elevadas temperaturas.

En la provincia ya lamentan que este virulento fuego se haya llevado por delante la Reserva Natural del Valle de Iruelas, que alberga una de las colonias de buitre negro más importantes de Europa.

Castilla y León continúa en Situación Operativa 2 -a excepción de Ávila, que se encuentra en el nivel 3 por esa declaración de emergencia nacional- con otros dos incendios peligrosos, los Murias de Ponjos, con tres pueblos evacuados, y Castropodame, en León, aunque ambos han tenido una evolución favorable en las últimas horas.

Los trabajos nocturnos han permitido frenar las llamas del fuego de Murias de Ponjos. Tras una noche de mayor humedad, menos calor y menos viento, se han contenido las llamas hacia rosales y Folloso, y se mantiene la defensa de Andarroso.

Mientras, el incendio de Castropodame ha rebajado su peligrosidad a IGR 1, lo que ha permitido que los 200 vecinos evacuados en San Pedro Castañero y Turienzo Castañero hayan podido volver a sus casas. La evolución sigue siendo buena, aunque todavía se tardarán días en extinguir el fuego.

En esa buena evolución generalizada se incluye también el fuego de Brieva (Segovia), que obligó a desalojar 8 municipios, confinar un noveno, con 400 evacuados, pero que ya se encuentra en nivel 0 de IGR, sin peligro para la población.

En Soria, tras la mejora de los incendios de Guadalajara, se ha retirado la situación de riesgo.

Además, permanecen activos pero sin riesgo dos fuegos más en León, La Baña y Quintala, y uno en Soria, en Navaleno.

Está estabilizado el incendio que el miércoles obligó a confinar Rábano de Aliste (Zamora), que ha quemado 300 hectáreas y por el que se ha investigado a una persona como responsable. EFE

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Si quieres ponerte moreno en verano, estos alimentos son ideales para ganar color

Tener una dieta rica en determinados nutrientes y vitaminas ayuda a proteger la piel del sol y favorece un bronceado saludable

Si quieres ponerte moreno en verano, estos alimentos son ideales para ganar color

Para qué sirven los agujeros de las pinzas de tender la ropa: no son un capricho del fabricante

El diseño busca limitar las arrugas que se crean al tender la ropa

Para qué sirven los agujeros de las pinzas de tender la ropa: no son un capricho del fabricante

Carlos Sobera será el presentador del nuevo concurso de Telecinco: la cadena trae de vuelta ‘El Rosco’ después de la batalla legal con Antena 3

Rafa Guardiola, exdirector de ‘Pasapalabra’, será el responsable de liderar el programa ‘Rueda la letra’

Carlos Sobera será el presentador del nuevo concurso de Telecinco: la cadena trae de vuelta ‘El Rosco’ después de la batalla legal con Antena 3

Los incendios de Madrid se unen en un solo frente y amenazan con fusionarse con el de Ávila: hay más de 20.000 desalojados

Marlaska asume el mando de la emergencia nacional tras la confluencia de los tres focos madrileños, mientras el delegado del Gobierno en Castilla y León advierte de que el fuego abulense está “a punto” de unirse al frente

Los incendios de Madrid se unen en un solo frente y amenazan con fusionarse con el de Ávila: hay más de 20.000 desalojados

El estadio de la residencia de Shakira en Madrid podría convertirse en una excursión escolar para “acercar la cultura latinoamericana”: “Sería una excelente oportunidad”

Live Nation estudia que Macondo Park, el espacio de ocho pabellones dedicado a la cultura latinoamericana que alberga el estadio, pueda recibir visitas escolares entre semana

El estadio de la residencia de Shakira en Madrid podría convertirse en una excursión escolar para “acercar la cultura latinoamericana”: “Sería una excelente oportunidad”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

17 bomberos de la Comunidad de Madrid denuncian que la falta de recursos les impide actuar contra los incendios: “No se nos dan los medios para poder desplazarnos”

17 bomberos de la Comunidad de Madrid denuncian que la falta de recursos les impide actuar contra los incendios: “No se nos dan los medios para poder desplazarnos”

El juez Calama cita como investigados al CEO y al presidente de Plus Ultra, que tendrán que declarar el 7 y 8 de septiembre

Reino Unido asume el mando de la fuerza internacional en Ucrania y prepara ejercicios para ensayar un posible despliegue

Anticorrupción pide al juez Calama ampliar el estudio de tasación de las joyas de Zapatero para determinar su valor real de mercado y su fecha de fabricación

Es mucho más probable que se incendie un coche gasolina o diésel que uno eléctrico: “Este ha echado a arder por la luz interior”

ECONOMÍA

El BCE abre la votación para elegir los nuevos billetes del euro, con Cervantes y María Callas como candidatos

El BCE abre la votación para elegir los nuevos billetes del euro, con Cervantes y María Callas como candidatos

Cómo funciona la OIT y para qué sirve la organización que Yolanda Díaz aspira a liderar

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Solo un 19% de los españoles ha reformado su vivienda para combatir el calor: el 78% de quienes lo necesitan no puede pagarlas

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Tres errores que debes revisar en una multa para no pagarla”

DEPORTES

Guardiola dice “no” al sueño de Italia: las claves del rechazo a Maldini y el Plan B que pone sobre la mesa a Pirlo, Buffon o Ancelotti

Guardiola dice “no” al sueño de Italia: las claves del rechazo a Maldini y el Plan B que pone sobre la mesa a Pirlo, Buffon o Ancelotti

El trébol sin recompensa de Mbappé: máximo goleador en todas las competiciones pero sin un solo título

Pep Guardiola y los rumores que un día le situaron al frente de la selección española

La encrucijada de Hansi Flick para la delantera del FC Barcelona: Lamine Yamal es fijo y solo hay dos puestos para 7 jugadores

La guía definitiva de la Velada del Año VI: a qué hora verlo y el orden de los combates hasta el premio que puedes ganar con tus predicciones y los artistas invitados