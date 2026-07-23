Protección Civil levanta el confinamiento en dos urbanizaciones por incendio de Cervelló

Madrid, 23 jul (EFE).- Protección Civil de la Generalitat ha anunciado en la mañana de este jueves el levantamiento del confinamiento decretado este miércoles para las urbanizaciones Can Paulet y Les Rovires, en el municipio barcelonés de Cervelló (Baix Llobregat), tras la evolución favorable del incendio forestal.

El organismo ha informado de que enviará un nuevo mensaje ES-Alert a las 7:00 horas de este jueves para comunicar a la población el fin de la orden de confinamiento, que había sido decretada durante la tarde como medida preventiva por la proximidad de las llamas y la intensa humareda generada por el fuego.

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El incendio, que ya ha quedado estabilizado, ha calcinado unas 16 hectáreas de vegetación y ha obligado a movilizar un amplio dispositivo de extinción formado por unos 170 efectivos de los Bomberos de la Generalitat, con 47 vehículos terrestres y diez medios aéreos.

Durante la emergencia no se han registrado personas heridas, aunque las llamas han afectado a tres vehículos y a un par de parcelas en la urbanización de Les Rovires. EFE

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